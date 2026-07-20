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Selektor "gaučosa" pojavio se pred novinarima sa suzama u očima, a u jednom trenutku jedva je uspevao da nastavi konferenciju za medije.

1/5 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Argentine, Lionel Skaloni - finale Mundijala 2026. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle poraza od 1:0 posle produžetaka, u kojem je Španija srušila snove Argentine o odbrani svetske titule, usledile su potresne scene.

Skaloni je pred kamerama pokušavao da pronađe prave reči, ali su ga emocije potpuno savladale. Glas mu je podrhtavao, oči su bile pune suza, a u sali za konferencije zavladala je potpuna tišina dok je govorio o svojim fudbalerima.

"Ovi momci su dali apsolutno sve. Ne mogu ništa da im zamerim. Borili su se do poslednjeg atoma snage. Danas boli, mnogo boli..." - rekao je vidno potreseni Skaloni.

Argentinski stručnjak potom je izgovorio rečenicu koja je dodatno uzdrmala navijače "gaučosa".

"Moram da razmislim šta dalje. Nije trenutak za odluke, ali potrebno mi je vreme".

Upravo ove reči pokrenule su lavinu spekulacija u argentinskim i španskim medijima da bi Skaloni mogao da napusti klupu reprezentacije posle jednog od najuspešnijih ciklusa u istoriji nacionalnog tima, iako konačna odluka još nije doneta.

Posebno emotivan bio je kada je govorio o Lionelu Mesiju, za koga mnogi veruju da je protiv Španije odigrao poslednju utakmicu na Svetskom prvenstvu.

"Za mene je on najveći svih vremena. Argentina mora da bude ponosna na njega i na sve što je uradio za ovu reprezentaciju".

Dok su španski fudbaleri slavili osvajanje druge svetske titule, u argentinskom taboru vladali su suze i neverica. Snimci uplakanog Skalonija za nekoliko minuta obišli su svet, a društvene mreže preplavile su poruke podrške selektoru koji je sa Argentinom osvojio gotovo sve što se može osvojiti.