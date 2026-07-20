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Umesto novih šampiona sveta, pažnju je ukrao Donald Tramp.

Predsednik SAD našao se u centru kontroverze, pošto je odlučio da se zadrži na podijumu dok su se fudbaleri Španije spremali za podizanje trofeja, a snimak neprijatne scene obišao je svet.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Španci su čekali trenutak iz snova – pehar u rukama, zastave, fotografije i slavlje posle velike pobede nad Argentinom. Ali onda su kamere uhvatile scenu koja je odmah postala viralna.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je učestvovao u ceremoniji uručenja trofeja, ostao je među igračima na podijumu dok su se pripremali za veliko slavlje. U tom trenutku pažnja gledalaca širom sveta preusmerena je sa šampiona na neobičan prizor.

Predsednik FIFA Đani Infantino pokušao je da reši neprijatnu situaciju i usmeri Trampa u stranu, kako bi kapiten Španije mogao da podigne pehar pred saigračima i fotografima, međutim, Tramp je po svaku cenu želeo da bude u centru pažnje.

Upravo taj trenutak ubrzo je postao viralan i izazvao brojne komentare širom sveta. Na društvenim mrežama usledila je lavina kritika: "To je trebalo da bude njihov trenutak", "Pustite fudbalere da slave", "Nije vreme za politiku, već za prvake sveta" – samo su neke od reakcija koje su se širile internetom nakon ceremonije.

Dodatnu pažnju privukli su i zvižduci dela publike kada su Tramp i Infantino izašli na teren tokom uručenja trofeja.

Iako je ceremonija nastavljena, snimak sa podijuma postao je jedna od najkomentarisanijih scena večeri. Dok su fudbaleri Španije čekali trenutak koji će pamtiti do kraja života, Tramp je ispunio svoj cilj - postao glavna tema rasprave.