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Lionel Mesi našao se u centru pažnje zbog poteza koji je bacio senku na završnicu velikog finala.

Kapiten Argentine tražio je od sudije da isključi Marka Kukurelju, a njegov potez žestoko su kritikovali bivši asovi svetskog fudbala.

Finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine donelo je ogromnu dramu, a jedan detalj iz samog finiša utakmice posebno je privukao pažnju javnosti.

Dok su se igrali poslednji minuti regularnog dela meča, došlo je do koškanja između fudbalera dve reprezentacije. Argentina je tada ostala sa igračem manje nakon isključenja Enca Fernandeza, pa su "gaučosi" tražili da se brojčana prednost protivnika poništi.

U centru pažnje našao se duel Lionela Mesija i Marka Kukurelje. Španski fudbaler prišao je kapitenu Argentine, kratko stavio ruku preko usta, a zatim je odmah sklonio. Mesi je odmah reagovao i tražio od slovenačkog sudije Slavka Vinčića da pokaže crveni karton defanzivcu Španije.

Ipak, arbitar nije reagovao.

Prema novim pravilima FIFA, prekrivanje usta tokom rasprave ili komunikacije sa protivničkim igračem može biti kažnjeno direktnim crvenim kartonom, ali u ovoj situaciji Vinčić je procenio da nije bilo osnova za isključenje. Kukurelja nije ulazio u raspravu, nije bilo vređanja niti dužeg konflikta, a ruku je odmah sklonio.

Upravo taj potez izazvao je brojne reakcije posle utakmice.

Bivši defanzivac Arsenala i engleski televizijski analitičar Li Dikson nije štedeo reči na račun kapitena Argentine.

"Gotovo je s fudbalom ako ćemo za ovakve stvari davati kartone samo da bi neko izbacio protivnika iz igre. Ne sme da se ponaša kao dete i pokušava da iznudi crveni karton. To je smešno", poručio je Dikson tokom prenosa.

Njegov stav podržao je i legendarni engleski napadač Vejn Runi, koji je bio razočaran potezom jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

"To je bio potez iz očaja. Argentina tako igra, znamo da to rade. Ali ono što svi želimo jeste sportsko ponašanje. Bilo je tužno videti Lionela Mesija da to radi", rekao je Runi.

Ni bivši golman Engleske Džo Hart nije imao razumevanja za postupak argentinskog kapitena.

"To mi se uopšte nije svidelo kod Lionela Mesija. Kada vidite da čak i on mora da pribegne takvim stvarima, shvatite koliko je Španija bila dominantna", ocenio je Hart.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Mesi je na kraju ostao velikog trofeja, dok je Španija slavila minimalnu pobedu 1:0 posle produžetaka i osvojila drugu titulu prvaka sveta. Ipak, pored gola Ferana Toresa i velikog slavlja Španaca, upravo je Mesijev potez postao jedna od najkomentarisanijih scena finala.