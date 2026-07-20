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Lionel Mesi sanjao je savršen kraj priče na Svetskom prvenstvu, ali finale protiv Španije pretvorilo se u jednu od njegovih najtežih utakmica na najvećoj sceni.

Statistika argentinskog kapitena ostavila je mnoge u šoku.

1/7 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Čovek koji je godinama rešavao najveće utakmice ovog puta nije uspeo da pronađe čarobni potez. U finalnom okršaju protiv Španije Mesi je ostao bez gola, bez asistencije i bez pravog uticaja na igru, dok je "crvena furija" uspela da zaustavi najveću pretnju Argentine.

Brojke su surove.

Mesi je imao samo jedan upućen šut, koji je bio blokiran, nije imao nijedan precizan udarac ka golu, izgubio je nekoliko duela i čak dva puta ostao bez lopte. Uz samo 54 dodira sa loptom i ocenu 6,6, finale je završio daleko ispod standarda na koje je navikao fudbalski svet.

Za igrača koji je toliko puta bio heroj Argentine, ovo je bio bolan prizor.

Španija je uspela ono što mnogi nisu -zatvorila je prostor za Mesija, presekla njegove pokušaje da kreira igru i naterala Argentinu da traži druga rešenja. Iako je Mesi tokom turnira bio jedan od ključnih igrača ekipe, sa četiri asistencije i velikim doprinosom u ranijim rundama, u utakmici za trofej nije uspeo da ostavi trag kakav je želeo.

Posebno su odjeknule scene posle poslednjeg sudijskog zvižduka. Kamere su uhvatile utučenog Mesija, vidno razočaranog nakon još jednog bolnog poraza u finalu. Slike njegovih emocija brzo su obišle planetu, a navijači širom sveta slali su poruke podrške jednom od najvećih fudbalera svih vremena.

Za razliku od Katara, kada je podigao pehar i ostvario najveći san karijere, ovog puta Mesi je ostao bez bajke. Španija je slavila, a Argentinac je poslednju priliku za još jedan istorijski trenutak možda već imao.