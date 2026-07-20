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Čekao je svoju šansu, trpeo kritike i borio se za mesto u timu, a onda je došao trenutak koji će zauvek promeniti njegov život.

Ferran Tores postao je junak Španije - golom u finalu Svetskog prvenstva doneo je svojoj zemlji titulu i ušao u fudbalsku večnost.

Nekadašnji dečak iz malog mesta Foios kod Valensije sanjao je ovakvu noć. I dočekao je - na najvećoj mogućoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Igrao se drugi minut drugog produžetka finala protiv Argentine kada je stigao trenutak koji će zauvek ostati urezan u istoriju španskog fudbala. Nikolas Vilijams je povukao akciju, usledio je pas, a Ferran Tores je levom nogom pogodio mrežu za eksploziju slavlja.

Gol za titulu. Gol za besmrtnost.

Posebna simbolika krije se u činjenici da je Tores postigao pogodak u finalu baš u trenutku kada se činilo da se meč lomi na jednu stranu. Kao i legendarni Andres Inijesta 2010. godine protiv Holandije, i on je postao čovek odluke u završnici najveće utakmice na svetu.

Čekao, ćutao i dočekao svojih pet minuta...

Put do herojske uloge nije bio nimalo lak.

Ferran Tores nije bio prva zvezda reprezentacije na ovom Mundijalu. Selektor Luis de la Fuente uglavnom ga je koristio kao džokera sa klupe, dok su prednost dobijali mlađi igrači poput Lamina Jamala.

Ipak, Tores je pokazao ono što krasi velike igrače – strpljenje. Kada je dobio priliku, iskoristio ju je na način o kojem sanja svaki fudbaler.

Od igrača koji je čekao minute do čoveka čije će ime zauvek stajati uz najveći uspeh Španije.

Put pun izazova

Tores je ponikao u omladinskoj školi Valensije, a njegov talenat brzo su primetili najveći evropski klubovi.

U leto 2020. godine prešao je u Mančester siti za oko 23 miliona evra. Sa "građanima" je osvojio Premijer ligu i Liga kup, ali nije uspeo da postane neprikosnoveni prvotimac.

Samo godinu i po dana kasnije stigao je novi veliki transfer,Barselona ga je dovela za oko 55 miliona evra.

Na "Nou Kampu" nije sve išlo glatko. Bilo je oscilacija, povreda i perioda kada se činilo da nije opravdao očekivanja. Ali Tores nikada nije odustao.

U sezoni pre Mundijala konačno je pokazao puni potencijal i završio godinu sa najboljim golgeterskim učinkom u karijeri.

A onda je stigla najveća nagrada – gol koji mu je promenio život.

Ljubav sa ćerkom Luisa Enrikea

Ferran Tores je svojevremeno bio u vezi sa Sir Martinez, ćerkom legendarnog španskog trenera Luisa Enrikea.

Njihova veza privukla je ogromnu pažnju javnosti, posebno jer je Enrike u tom periodu bio selektor Španije, ali niko ozbiljan nije mogao da ospori da je Tores mesto u reprezentaciji zaslužio igrama.

Veza sa Sirom završena je 2023. godine, a mediji su kasnije povezivali različite aktere sa njihovim privatnim životom, ali bez potvrđenih informacija.

Feniks

Možda i najzanimljiviji detalj o Ferranu Toresu jeste tetovaža mitske ptice Feniks na leđima.

Simbol nije slučajan.

Feniks predstavlja ponovno rađanje iz pepela, baš kao što je Tores više puta morao da se vraća nakon teških perioda.

"Kada padnem, podignem se poput Feniksa. Novi Ferran je rođen, sa boljim mentalitetom i još većom željom za napretkom. Imam još mnogo toga da pokažem", govorio je ranije španski napadač.

I pokazao je, u najvažnijem trenutku.