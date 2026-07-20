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Francuska u polufinalu nije imala nikakve šanse, baš kao ni Argentina u finalu, ali razlika između te dve utakmice je ogromna. Francuska je pokušala da igra, ali jednostavno nije mogla da uradi ništa. Tako jak sastav predvođen Kilijanom Mbapeom je bio totalno nemoćan pred selekcijom koju je Luis de la Fuente doveo do savršenstva.

Finale je bila totalno drugačija priča.

Argentina je potpuno podbacila i razočarala sve one koji su za nju navijali. Ekipe Lionela Skalonija nije ličila na ono što je pokazivala tokom prvenstva. Zapravo, nije ličila ni na šta. Kao da su videli sa kakvom lakoćom je Francuska stradala i odlučili da ni ne pokušaju da igraju fudbal i od prve sekunde čekaju produžetke i penale.

Lionel Mesi je bio potpuno odsečen od utakmice sve do samog kraja, ali slično može da se oceni i nastup njegovih saigrača izuzev Emilijana Martineza koji je radio odličan posao i koji je pružio svom timu mogućnost da zaigra u produžecima.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Probali su Argentinci da rade ono u čemu su najbolji, međutim dizanje tenzije i pokušaj da se na taj način rival izbaci iz takta uz konstanto guranje, udaranje i šutiranje ovaj put je otišao predaleko, a Španci su ostali dovoljno mirni, zadržali su potpunu kontrolu i dominaciju, protivniku nisu dopustili nijedan udarac sve do poslednjih minuta drugog produžetka i na kraju apsolutno zasluženo drugi put u istoriji postali prvaci sveta i osvojili trofej, popularnu "boginju".

Lamin Jamal je očekivano bio ključan za igru svetskog prvaka, ali je praktično bio bez direktnog učinka u golovima Španije. Za ceo turnir je postigao samo jedan gol u grupi, a nije upisao nijednu asistenciju.

Iako su mnogi očekivali da će on biti najbolji igrač turnira i da će se takmičiti za zlatnu kopačku, odnosno nagradu namenjenu najboljem strelcu, nije bio ni blizu.

Niko nikada kao Španija

Možda početak nije bio idealan jer je u njemu zabeležen remi protiv Zelenortskih Ostrva bez golova, ali sve ostalo je čista desetka, dok bi novi prvak za poslednje dve utakmice mogao da bude ocenjen i višim dvocifrenim brojem.

Pobeda za pobedom - Saudijska Arabija (4:0), Urugvaj (1:0), Austrija (3:0), Portugal (1:0), Belgija (2:1), Francuska (2:0), Argentina (1:0).

Postala je "crvena furija" prva reprezentacija koja je osvojila Svetsko prvenstvo sa samo jednim primljenim golom, a prethodni rekord su držali reprezentacija Francuske iz 1998, Italije iz 2006. i Španije iz 2010. godine sa dva primljena gola, ali je u novom formatu ove godine Španija odigrala utakmicu više od pomenuta tri slučaja.

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