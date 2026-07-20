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Argentina je ostala bez krune i nije uspela da sačuva titulu planetarnog prvaka, pošto je u dramatičnoj borbi za zlato poklekla pred Španijom rezultatom 1:0 nakon produžetaka.

Da stvar bude još gora po poraženu stranu, izabranici Lionela Skalonija su tokom čitavih 120 minuta fudbala uspeli da upute svega dva udarca u okvir protivničkog gola.

Slomljeni zbog ovakvog ishoda, argentinski fudbaleri su izuzetno teško podneli poraz u finalu.

Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Lionel Mesi i kompletna ekipa demonstrativno su posle utakmice ignorisali miks-zonu namenjenu za izjave medijima, pa su stadion napustili kroz sporedne izlaze.

Niko od igrača "Gaučosa" nije ponudio komentar utakmice, niti je bilo reči o dešavanjima nakon meča i njihovim daljim planovima u nacionalnom dresu. Prema svedočenju izveštača sa lica mesta, razočarani fudbaleri su produžili pravo u timski autobus, dok je odgovornost i teret javnosti preuzeo isključivo selektor Lionel Skaloni, koji se jedini pojavio pred novinarima.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport