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Veliko finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine privuklo je ljubitelje fudbala sa svih strana planete, ali samo je odabrana elita imala priliku da meč posmatra iz potpuno nestvarne perspektive, iz luksuznih loža smeštenih tik uz aut-liniju.

Društvene mreže odmah su preplavile fotografije pogleda iz ekskluzivnih VIP zona čiji paketi dostižu vrtoglavu vrednost od čak milion dolara.

Ova ultra-premijum mesta tik uz teren prodavala je kompanija On Location, zvanični FIFA partner za ugostiteljske i luksuzne pakete. Umesto klasičnih plastičnih stolica, bogate goste su dočekale prostrane plave fotelje i personalizovani stolovi. Budući da su se ova mesta nalazila na sunčanoj strani stadiona, organizatori su mislili na svaki detalj, pa su zvanicama obezbedili i elegantne šešire za zaštitu od sunca, koji su ih uz ostale pogodnosti čekali na stolovima.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Prema zvaničnim podacima, cena same pojedinačne karte uz teren iznosila je 57.500 dolara, dok se sedmocifreni iznosi odnose na vanserijske aranžmane skrojene za najbogatije.

Jedan od takvih je i aranžman agencije Medium Rare vredan milion dolara. On uključuje VIP propusnice za glamurozni gala događaj magazina Sports Illustrated u subotu uveče, četiri premijum ulaznice za finale, privatan prevoz helikopterom od Menhetna direktno do stadiona, kao i rezervisan sto u jednom od najprestižnijih restorana.

Ništa manje impresivan nije ni paket čuvenog hotela The Mark, koji za isti iznos od milion dolara spaja četiri noćenja u svom raskošnom penthouse apartmanu, karte tik uz teren na samom centru igrališta, privatni let helikopterom i luksuzno krstarenje jedrenjakom dugim 21 metar pored Kipa slobode.

Postoje i mane ovih mesta

Najveća prednost, ali ujedno i glavna mana ovih mesta, proističu iz iste stvari – neverovatne blizine zbivanjima na terenu. Iako ovakve pozicije smeštaju elitne goste na svega nekoliko koraka od svetskih zvezda, one sa sobom nose i ozbiljne nedostatke.

Budući da su fotelje pozicionirane u ravni sa samim travnjakom, ugao posmatranja je prilično nepovoljan, pa je sa te visine nemoguće pratiti taktičku postavku na suprotnom kraju terena. Zbog toga su gosti često prinuđeni da akciju prate gledajući u veliki semafor na stadionu.

Takođe, pogled sa ove pozicije neretko zaklanjaju fotoreporteri, televizijski snimatelji i pripadnici obezbeđenja koji se kreću uz aut-liniju. Na sve to, ovaj luksuzni sektor na stadionu „MetLajf“ smešten je na strani koja nema nikakvu hladovinu, zbog čega su vlasnici milionskih paketa tokom čitave utakmice bili direktno izloženi jakom suncu.