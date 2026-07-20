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Reprezentativac Argentine Kristijan Romero našao se pod reflektorima zbog scene sa Donaldom Trampom koja je obišla planetu.

Finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine završeno je velikim razočaranjem za "gaučose", ali je jedan trenutak posle poslednjeg zvižduka privukao ogromnu pažnju.

Kamere su uhvatile potez Kristijana Romera tokom uručenja srebrnih medalja Argentincima. Defanzivac je prišao podijumu, primio odličje od predsednika FIFA Đanija Infantina, a zatim prošao pored američkog predsednika Donalda Trampa bez tradicionalnog rukovanja.

Snimak se ekspresno proširio društvenim mrežama, a navijači širom sveta počeli su da komentarišu potez argentinskog reprezentativca. Jedni su ga pohvalili, dok su drugi ocenili da je ceremonija trebalo da ostane iznad politike i ličnih stavova.

Posebno je privuklo pažnju to što Romero nije ignorisao sve zvaničnike na bini - rukovao se sa nekima od njih, dok je u Trampovom slučaju samo nastavio dalje.

Kontroverzni trenutak dogodio se u atmosferi velikog razočaranja za Argentinu. Aktuelni šampion nije uspeo da odbrani titulu, pošto je Španija slavila sa 1:0 posle produžetaka golom Ferana Toresa.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Dok su Španci podizali pehar, a Tramp učestvovao u ceremoniji uručenja trofeja, pažnju javnosti ukrao je upravo Romero, čovek koji je odlučio da jednim potezom pošalje poruku.