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Finale Mundijala dobilo je novi skandalozni nastavak! Dok se svet još bavi sukobom Leandra Paredesa sa fudbalerima Španije, pojavio se snimak koji je podigao novu buru, a u centru pažnje našao se legendarni Roberto Ajala.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se trenutak kada Ajala prilazi Daniju Olmu tokom slavlja španskih fudbalera, a zatim ga udara rukom u predelu glave. Olmo se u tom trenutku nalazio sa saigračem Erikom Garsijom, dok je trajalo veliko slavlje "crvene furije" posle osvajanja titule.

Samo nekoliko sekundi bilo je dovoljno da scena postane viralna. Navijači širom sveta dele snimak i komentarišu potez člana argentinskog stručnog štaba, dok se na društvenim mrežama vodi žestoka rasprava o dešavanjima nakon poslednjeg zvižduka.

Incident je dodatno podgrejao priču o haotičnim scenama koje su obeležile završnicu finala. Argentinci su teško podneli poraz od Španije, a umesto da se priča samo o golu Ferana Toresa i istorijskoj tituli evropske selekcije, pažnju su privukli sukobi i tenzije na terenu.

Pre Ajale, u centru pažnje našao se Leandro Paredes zbog koškanja sa španskim fudbalerima, a sada je novi snimak bacio dodatnu senku na ponašanje argentinske ekspedicije posle meča.

1/5 Vidi galeriju Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Roberto Ajala je legenda argentinskog fudbala, bivši kapiten reprezentacije i čovek koji je godinama deo stručnog štaba Lionela Skalonija. Bio je jedan od najvažnijih ljudi u pohodu Argentine do titule svetskog prvaka u Kataru, ali je sada njegovo ime dospelo u centar kontroverze.

Dok se čeka eventualna reakcija fudbalskih institucija, jedno je sigurno – snimak sa slavlja Španije postao je jedna od najkomentarisanijih scena posle finala Mundijala.