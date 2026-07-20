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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je u svom prepoznatljivom stilu napravio pravi šou, pa organizatori bukvalno nisu mogli da ga sklone sa pobedničkog podijuma. Dok su pojedini fudbaleri odlučili da ga potpuno ignorišu, neke je njegov nastup prilično zbunio i uplašio.

Sjajni levi bek "furije" Mark Kukurelja otvoreno je priznao da mu je bilo izuzetno nelagodno u momentu kada je morao da se rukuje i primi šampionsku medalju iz ruku prvog čoveka Amerike.

"Rečeno nam je da je po pravilima da Donald Tramp dođe i da nam da trofej, kao i da ne možemo da ga podignemo dok on ne ode sa podijuma. Čekali smo ga da ode, ali on nije hteo da se skloni. Na sve to gledao sam ga i rekao mi je: 'Podigni ga, ja ću da ostanem ovde.' I tako je i uradio. Pitao sam se ko sme išta da mu kaže... Znate u***o sam se od straha", rekao je iskreno Mark Kukurelja posle finala.

Tramp odneo šou

Umesto novih šampiona sveta, pažnju je ukrao Donald Tramp.

Predsednik SAD našao se u centru kontroverze, pošto je odlučio da se zadrži na podijumu dok su se fudbaleri Španije spremali za podizanje trofeja, a snimak neprijatne scene obišao je svet.

Španci su čekali trenutak iz snova – pehar u rukama, zastave, fotografije i slavlje posle velike pobede nad Argentinom. Ali onda su kamere uhvatile scenu koja je odmah postala viralna.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp, koji je učestvovao u ceremoniji uručenja trofeja, ostao je među igračima na podijumu dok su se pripremali za veliko slavlje. U tom trenutku pažnja gledalaca širom sveta preusmerena je sa šampiona na neobičan prizor.

Predsednik FIFA Đani Infantino pokušao je da reši neprijatnu situaciju i usmeri Trampa u stranu, kako bi kapiten Španije mogao da podigne pehar pred saigračima i fotografima, međutim, Tramp je po svaku cenu želeo da bude u centru pažnje.