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Španski komentator Pako Gonzales zapalio je javnost brutalnim rečima koje je uputio na račun reprezentativaca Argentine tokom prenosa uživo.

Poznati voditelj emisije "Tiempo de Juego" je živce zbog grube igre "gaučosa" i izgovorio uvrede koje su odjeknule širom planete.

"Ako u istoj akciji mogu,  da naprave tri prekršaja, napraviće ih. Kod njih je sve dozvoljeno. To su svinje. Prljavi igrači, siledžije. Ne mogu da ih podnesem", grmeo je Gonzales tokom radio prenosa.

Njegove reči izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jedni su smatrali da je samo glasno rekao ono što su mnogi pomislili gledajući agresivnu igru Argentine, dok su drugi ocenili da je otišao predaleko i da takve kvalifikacije ne bi smele da se čuju u direktnom prenosu.

Tokom finala viđeno je mnogo oštrih duela, prekršaja i tenzija, a Argentinci su završili meč sa igračem manje posle isključenja Enca Fernandeza. Posle poslednjeg sudijskog zvižduka izbili su i sukobi između fudbalera dve reprezentacije, pa je atmosfera dodatno uzavrela.

Gonsales nije bio jedini koji je kritikovao ponašanje Argentine. Nekadašnji golman reprezentacije Španije Santijago Kanjizares posebno je izdvojio Nikolasa Taljafika zbog nekoliko grubih startova nad Laminom Jamalom.

"Moramo ponovo da pričamo o Taljafiku, potpuno je izgubio glavu", rekao je Kanjizares tokom istog prenosa.

I dok Španija slavi novu titulu prvaka sveta, u toj zemlji se podjednako govori i o burnim scenama iz finala, ali i o komentarima koji su tokom prenosa podigli veliku prašinu.

Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

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