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Istorijski pogodak koji je „Crvenoj furiji“ doneo drugu titulu svetskog šampiona u istoriji postigao je Feran Tores u 106. minutu, i to posle sjajne asistencije Nika Vilijamsa.

Fudbaleri Španije sasvim su zasluženo stigli do zlatnog pehara, krunisavši tako turnir na kojem su bez sumnje prikazali najkvalitetniji fudbal.

Španija je na svom šampionskom putu odigrala osam utakmica, a njena odbrana kapitulirala je samo jednom. U nokaut fazi pred Špancima su redom padali Austrija, Portugal, Belgija i Francuska, da bi u velikom finalu bila srušena i moćna Argentina predvođena Lionelom Mesijem.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Zanimljivo je da je trijumf Španaca stopostotno predvideo i legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je tokom ovog prvenstva radio kao stručni konsultant za američki „Foks Sports“. Ipak, popularni Ibra je nakon finalnog meča iskreno priznao da je, bez obzira na tačnu prognozu, njegovo srce tokom turnira kucalo za drugu reprezentaciju.

- Da ste me pitali pre početka Svetskog prvenstva, rekao bih da će Španija postati prvak. Navijao sam za Hrvatsku jer su moji koreni odatle, ali rekao sam da će Španija osvojiti naslov, a kada ja nešto kažem, to se i dogodi - rekao je Ibrahimović.