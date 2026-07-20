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Lamin Jamal bio je jedan od junaka velikog finala FIFA Svetskog prvenstva 2026, ali je odmah po završetku meča pažnju javnosti ukrao dirljiv trenutak sa njegovim trogodišnjim bratom Kejnom.

Čim je sudija označio kraj susreta i potvrdio trijumf Španije nad Argentinom, mali Kejn je utrčao na teren stadiona "Met Lajf" i potrčao pravo u zagrljaj svog starijeg brata. Emotivna scena brzo je postala viralna na društvenim mrežama, nakon što je snimak objavio FOX Sports.

Dečak je nosio crveni dres reprezentacije Španije, a u rukama je držao deo mreže sa gola kao uspomenu na istorijsku pobedu i osvajanje titule svetskog prvaka.

1/5 Vidi galeriju Brat Lamina Jamala Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia

Kejn je jedno od dvoje dece koje je Jamalova majka Šejla Ebana dobila u drugom braku. Njena veza sa Laminovim ocem Munirom Nasrauijem završena je dok je buduća fudbalska zvezda još bila dete, ali je Jamal tokom godina pokazao koliko je vezan za mlađeg brata.

Njihov odnos privlači pažnju javnosti još od Jamalovog debija za Barselonu 2023. godine, a Kejn je bio uz njega i tokom čitavog Mundijala.

Španija je u finalu potpuno nadigrala Argentinu i zasluženo stigla do prve titule prvaka sveta još od 2010. godine, kada je u Johanesburgu savladala Holandiju. Uz istorijski uspeh "crvene furije", upravo je zagrljaj dvojice braće postao jedna od najlepših slika turnira.