Slušaj vest

Umesto da sportski prihvate poraz, reprezentativci Argentine izazvali su buru reakcija posle finala Svetskog prvenstva u kojem ih je Španija savladala sa 1:0.

Scene koje su usledile nakon poslednjeg sudijskog zvižduka zasenile su veliko slavlje novih svetskih prvaka i izazvale oštre osude širom sveta.

Tokom dodele medalja i pehara, brojni argentinski fudbaleri okrenuli su leđa šampionima dok su Španci podizali trofej, a na terenu je u jednom trenutku došlo i do žestokih sukoba koji su šokirali navijače na stadionu, ali i milione gledalaca kraj malih ekrana.

Bivši reprezentativac Engleske Stjuart Pirs nije štedeo reči.

"Kada je Španija krenula da podigne pehar, svi Argentinci su im okrenuli leđa. To dovoljno govori o njima", rekao je Pirs.

Još žešći bio je poznati voditelj Adrijan Daram.

"Nisu pokazali ni trunku klase. Njihovo ponašanje bilo je sramotno. Navijači Argentine bili su fantastični, ali igrači jednostavno nisu mogli da prihvate da su izgubili finale Svetskog prvenstva", poručio je Daram.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

I dok su kritike stizale sa svih strana, selektor Argentine Lionel Skaloni tvrdio je da je njegov tim poraz prihvatio dostojanstveno.

"Znamo da slavimo pobede, ali moramo da znamo i da gubimo. Danas pokazujemo da umemo da prihvatimo poraz. Izgubili smo utakmicu i prihvatamo to, ali nećemo zaboraviti sve što smo uradili da stignemo dovde", rekao je Skaloni.

Međutim, njegove reči mnogi nisu prihvatili kao uverljive, jer su snimci sa terena i ceremonije dodele trofeja ubrzo preplavili društvene mreže i izazvali lavinu komentara.

Posle velikog slavlja oglasio se i reprezentativac Španije Dani Olmo, koji nije želeo da produbljuje sukob.

"Nije nas briga. Najvažnije su vrednosti koje želite da prenesete. Mi smo uzor mnogim generacijama i mislim da bi i oni trebalo da budu. Sada ćemo da uživamo u ovom trenutku", poručio je Olmo.