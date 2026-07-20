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Nedugo po završetku finala Svetskog prvenstva, na Instagramu je osvanuo nesvakidašnji video u kojem legendarni Šveđanin razgovara sa kozom.

Na prvi pogled deluje kao još jedan u nizu šaljivih snimaka Zlatana Ibrahimovića, ali se iza njega krije zanimljiva poruka. Tokom čitavog Mundijala Ibrahimović je u okviru kampanje na duhovit način "ispraćao" reprezentacije koje su završavale takmičenje, a posle finala je usledio potpuno drugačiji završetak.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Umesto da se na šaljiv način obrati još jednom poraženom timu, Zlatan je stao ispred koze, simbola izraza GOAT, koji se u sportu koristi za najveće svih vremena.

Ovim snimkom je Šveđanin u svom stilu završio viralnu kampanju koja je privukla ogromnu pažnju ljubitelja fudbala širom sveta.

"Izlgedaš dobro. Jesi li vežbao, ili šta? Hej, prijatelji, tebi pričam. Mislim da ne pričamo isti jezik", rekao je Ibrahimović, dok je u opisu navedeno sledeće: Niko ne proziva "GOAT-a" osim Zlatana.

Video je odmah pokrenuo brojne komentare na društvenim mrežama, a izvesno je da je koza simbolično predstavljala Lionela Mesija, iako Zlatan nije potrvdio to.

U svakom slučaju, Ibrahimović je i ovog puta uspeo da privuče pažnju šire javnosti.

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