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Svetsko prvenstvo 2026. završeno je spektakularnim finalom, a sada je vreme da čujemo i vaše mišljenje.

Da li je ovo bio jedan od najboljih Mundijala koje ste gledali ili je turnir ipak ostavio gorak ukus? Da li su vas oduševili golovi, atmosfera, iznenađenja i organizacija ili smatrate da je moglo mnogo bolje?

Kurir pokreće veliku anketu i poziva vas da ocenite Mundijal ocenom od 1 do 10.

Glasajte u anketi i u komentarima nam napišite šta vam se najviše dopalo, a šta biste promenili. Vaše mišljenje nam je važno!

1/12 Vidi galeriju Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Anketa Kako ocenjujete Mundijal 2026? 1 32.57% 3 13.79% 5 8.81% 10 8.43% 6 7.47% 7 7.28% 4 6.32% 2 6.13% 8 5.17% 9 4.02%

Naredno SP biće održano 2030. godine u Španiji, Maroku i Portugalu (uz po jedan meč u Argentini, Urugvaju i Paragvaju).