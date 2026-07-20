Ocenite Mundijal 2026! Kurir pokreće veliku anketu i želi da čuje vaše mišljenje o turniru. Glasajte i podelite utiske.
FIFA WC 2026
OCENITE MUNDIJAL OD 1 DO 10! Da vas čujemo: Velika anketa Kurira
Slušaj vest
Svetsko prvenstvo 2026. završeno je spektakularnim finalom, a sada je vreme da čujemo i vaše mišljenje.
Da li je ovo bio jedan od najboljih Mundijala koje ste gledali ili je turnir ipak ostavio gorak ukus? Da li su vas oduševili golovi, atmosfera, iznenađenja i organizacija ili smatrate da je moglo mnogo bolje?
Kurir pokreće veliku anketu i poziva vas da ocenite Mundijal ocenom od 1 do 10.
Glasajte u anketi i u komentarima nam napišite šta vam se najviše dopalo, a šta biste promenili. Vaše mišljenje nam je važno!
Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Anketa
Kako ocenjujete Mundijal 2026?
Naredno SP biće održano 2030. godine u Španiji, Maroku i Portugalu (uz po jedan meč u Argentini, Urugvaju i Paragvaju).
Reaguj
Komentariši