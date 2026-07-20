Slušaj vest

Svetsko prvenstvo 2026. završeno je spektakularnim finalom, a sada je vreme da čujemo i vaše mišljenje.

Da li je ovo bio jedan od najboljih Mundijala koje ste gledali ili je turnir ipak ostavio gorak ukus? Da li su vas oduševili golovi, atmosfera, iznenađenja i organizacija ili smatrate da je moglo mnogo bolje?

Kurir pokreće veliku anketu i poziva vas da ocenite Mundijal ocenom od 1 do 10.

Glasajte u anketi i u komentarima nam napišite šta vam se najviše dopalo, a šta biste promenili. Vaše mišljenje nam je važno!

Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Anketa

Kako ocenjujete Mundijal 2026?

Naredno SP biće održano 2030. godine u Španiji, Maroku i Portugalu (uz po jedan meč u Argentini, Urugvaju i Paragvaju).

Ne propustiteFIFA WC 2026BRUKA ARGENTINE! Svet zgrožen, pogledajte šta su uradili novim šampionima sveta, oglasio se i Olmo!
Fudbalska reprezentacija Španije
FIFA WC 2026NAJEMOTIVNIJA SCENA NA MUNDIJALU! Pogledajte šta je uradio trogodišnji brat Lamina Jamala: Ovo je čista dečja emocija (VIDEO)
profimedia-1117470374.jpg
FIFA WC 2026IBRAHIMOVIĆ OTKRIO ZA KOGA JE NAVIJAO NA MUNDIJALU! Bosnu nije spomenuo, ali jeste svoje korene...
Zlatan Ibrahimović
FIFA WC 2026"IZVINJAVAM SE...": Neočekivane reči Radeta Bogdanovića posle finala Svetskog prvenstva
Screenshot 2026-06-30 223414.jpg
FIFA WC 2026"TO SU SVINJE, SILEDŽIJE – NE MOGU DA IH SMISLIM!" Poznati komentator poludeo u programu uživo i brutalno izvređao Argentince!
Mundijal 2026, Španija, Argentina, Gavi, Leandro Paredes
FIFA WC 2026ISPLIVAO SNIMAK KOJI OTKRIVA VELIKI SKANDAL! Ovo nije bilo u TV prenosu - legenda Argentine prišla Olmu i udarila ga PESNICOM!
Dani Olmo

00:38
Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram