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Slavlje reprezentacije Španije posle osvajanja titule prvaka sveta dobilo je i neočekivan komičan trenutak zahvaljujući Mikelu Merinu.

Nakon pobede nad Argentinom od 1:0 u finalu Mundijala 2026, dok je trajala svečana dodela pehara, kamere su uhvatile vezistu Arsenala kako imitira prepoznatljive plesne pokrete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Sve se dogodilo neposredno nakon što je Tramp uručio trofej kapitenu Rodriju. Dok su saigrači slavili istorijsku titulu, Merino je iza njegovih leđa odigrao kratku imitaciju koja je za samo nekoliko minuta postala pravi hit na društvenim mrežama.

Dodatnu pažnju privukla je činjenica da je Tramp ostao na bini zajedno sa španskim fudbalerima tokom proslave, dok ga je predsednik FIFA Đani Infantino u jednom trenutku pokušavao da skloni iz kadra.

Reč španskog junaka

Posle meča Merino nije krio oduševljenje velikim uspehom.

- Neverovatno. Ovo je savršen trenutak za nas. Mi smo zaista zlatna generacija, sa mladim igračima koji daju sve od sebe za ovu zemlju i za ove navijače. Znali smo da smo bolji tim kada je u pitanju fudbal i srećni smo što smo osvojili trofej - rekao je Merino.

Španija je trijumfom nad Argentinom stigla do druge titule svetskog prvaka u istoriji, prve još od 2010. godine, a Merinov potez tokom dodele pehara postao je jedan od najgledanijih snimaka sa finala Mundijala.