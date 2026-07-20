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Baena je sa Španijom osvojio Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo i na kraju Mundijal. Sve to je uradio u razmaku od dve godine.

Selektor Luis de la Fuente ga očigledno obožava i nije slučajno imao toliko značajnu ulogu u njegovom sistemu, ali i za španski fudbal.

Aleks Baena je bio jedini koji je leta 2024. godine nakon trofeja na Evropskom prvenstvu, ubrzo otišao i sa U23 selekcijom na Olimpijske igre i tamo podigao pehar. Na klupi je sedeo Santi Denija.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

U tom timu takođe su bili Pau Kubarsi, Erik Garsija, Đoan Garsija i Fermin Lopez, ali nijedan od njih nije bio pozvan na EURO u Nemačkoj.

Baena je tako postao prvi u istoriji koji je kompletirao "het-trik" u nizu - EP, OI i SP u razmaku od dve godine.

Sličan poduhvat ostvarili su Južnoamerikanci - Lionel Mesi i Anhel Di Marija. Argentinci su osvojili u karijeri i Mundijal (2002), dve Kopa Amerike (2021. i 2024), ali i Olimpijske igre u Pekingu 2008.

Za razliku od njih, koji su imali "rupu" od 16 godina da "pređu igricu", Baena je to uspeo za samo dve godine.

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Kurir sport/sportske.net

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