ISTORIJSKI PODUHVAT ŠPANSKOG FUDBALERA! Pobedom protiv Argentine ušao u istoriju, ono što je uradio za samo dve godine...
Baena je sa Španijom osvojio Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo i na kraju Mundijal. Sve to je uradio u razmaku od dve godine.
Selektor Luis de la Fuente ga očigledno obožava i nije slučajno imao toliko značajnu ulogu u njegovom sistemu, ali i za španski fudbal.
Aleks Baena je bio jedini koji je leta 2024. godine nakon trofeja na Evropskom prvenstvu, ubrzo otišao i sa U23 selekcijom na Olimpijske igre i tamo podigao pehar. Na klupi je sedeo Santi Denija.
U tom timu takođe su bili Pau Kubarsi, Erik Garsija, Đoan Garsija i Fermin Lopez, ali nijedan od njih nije bio pozvan na EURO u Nemačkoj.
Baena je tako postao prvi u istoriji koji je kompletirao "het-trik" u nizu - EP, OI i SP u razmaku od dve godine.
Sličan poduhvat ostvarili su Južnoamerikanci - Lionel Mesi i Anhel Di Marija. Argentinci su osvojili u karijeri i Mundijal (2002), dve Kopa Amerike (2021. i 2024), ali i Olimpijske igre u Pekingu 2008.
Za razliku od njih, koji su imali "rupu" od 16 godina da "pređu igricu", Baena je to uspeo za samo dve godine.
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Kurir sport/sportske.net
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