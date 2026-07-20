SKANDALOZNA REAKCIJA IGRAČA ARGENTINE DOK ŠPANAC DAJE GOL U FINALU! Planeta bruji o onome što je uradio sin legendarnog fudbalera dok je Tores jurio ka lopti
Đulijano Simeone, sin legendarnog fudbalera i trenera Dijega Simeonea, imao je neverovatnu reakciju u produžetku finala Svetskog prvenstva.
U momentu kada je Feran Tores jurio ka lopti da postigne gol za pobedu i titulu prvaka sveta Simeone nije pratio svog igrača. Umesto da isprati fudbalera Španije, on je odlučio da baš tada namesti štucnu..
"Sin je čoveka koji je poznat po svojoj borbenosti i taktici, a bavi se čarapama u finalu", poruka je razočaranih navijača na društvenim mrežama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Đulijano Simeone je ofanzivac, ali uprkos tome na njegov način stižu brojne kritike. Njegov otac Dijego Simeone, trener Atletiko Madrida, poznat po visokom intenzitetu i taktici, sigurno nije bio zadovoljan ovakvovm reakcijom.
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