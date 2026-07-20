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Đulijano Simeone, sin legendarnog fudbalera i trenera Dijega Simeonea, imao je neverovatnu reakciju u produžetku finala Svetskog prvenstva.

U momentu kada je Feran Tores jurio ka lopti da postigne gol za pobedu i titulu prvaka sveta Simeone nije pratio svog igrača. Umesto da isprati fudbalera Španije, on je odlučio da baš tada namesti štucnu..

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Sin je čoveka koji je poznat po svojoj borbenosti i taktici, a bavi se čarapama u finalu", poruka je razočaranih navijača na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Đulijano Simeone je ofanzivac, ali uprkos tome na njegov način stižu brojne kritike. Njegov otac Dijego Simeone, trener Atletiko Madrida, poznat po visokom intenzitetu i taktici, sigurno nije bio zadovoljan ovakvovm reakcijom.

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