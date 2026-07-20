Slušaj vest

Đulijano Simeone, sin legendarnog fudbalera i trenera Dijega Simeonea, imao je neverovatnu reakciju u produžetku finala Svetskog prvenstva.

U momentu kada je Feran Tores jurio ka lopti da postigne gol za pobedu i titulu prvaka sveta Simeone nije pratio svog igrača. Umesto da isprati fudbalera Španije, on je odlučio da baš tada namesti štucnu..

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Sin je čoveka koji je poznat po svojoj borbenosti i taktici, a bavi se čarapama u finalu", poruka je razočaranih navijača na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Đulijano Simeone je ofanzivac, ali uprkos tome na njegov način stižu brojne kritike. Njegov otac Dijego Simeone, trener Atletiko Madrida, poznat po visokom intenzitetu i taktici, sigurno nije bio zadovoljan ovakvovm reakcijom.

Ne propustiteFIFA WC 2026NAJLUĐI SNIMAK POSLE FINALA MUNDIJALA - ZLATAN RAZGOVARAO SA KOZOM! Pogledajte šta je Ibrahimović rekao životinji i šta se krije iza lude priče
Zlatan Ibrahimović
FIFA WC 2026ISTORIJSKI PODUHVAT ŠPANSKOG FUDBALERA! Pobedom protiv Argentine ušao u istoriju, ono što je uradio za samo dve godine...
Aleks Baena
FIFA WC 2026ŠPANSKI FUDBALER ISMEVAO DONALDA TRAMPA! Pogledajte šta je radio predsedniku Amerike tokom dodele pehara (VIDEO)
Donald Tramp
FIFA WC 2026AS ŠPANIJE OTKRIO KAKO SE UPLAŠIO TRAMPA! Predsednik Amerike mu je nešto rekao na ceremoniji, a on se odsekao od straha! Čak je i OPSOVAO zbog toga!
profimedia-1117524386.jpg

Bonus video:

00:53
Donald Tramp upropastio dodelu prvaka sveta Izvor: RTS