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Španija je pobedom nad Argentinom oborila rekord Italije od 37 uzastopnih mečeva bez poraza.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Španska reprezentacija neporažena je u 38 uzastopnih zvaničnih utakmica.

Španski niz datira iz marta 2024. godine, kada su izgubili od Kolumbije sa 0:1 u prijateljskoj utakmici u Londonu. Od tada, Španija je zabeležila 29 pobeda i devet remija, i završila seriju sa najvećim mogućim uspehom, osvojivši svetsku titulu.

Međutim, sada će Engleska imati priliku da prekine niz Španije 26. septembra u Londonu, u okviru grupne faze Lige nacija.

Ako ne uspeju, Hrvatska će pokušati da to učini tri dana kasnije, u gostima kod Španije.

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