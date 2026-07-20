Fudbaleri Španije novi su prvaci sveta u fudbalu.
MUNDIJAL 2026
ŠPANIJA APSOLUTNI REKORDER: Crvena furija ušla u istoriju...
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Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Španska reprezentacija neporažena je u 38 uzastopnih zvaničnih utakmica.
Španski niz datira iz marta 2024. godine, kada su izgubili od Kolumbije sa 0:1 u prijateljskoj utakmici u Londonu. Od tada, Španija je zabeležila 29 pobeda i devet remija, i završila seriju sa najvećim mogućim uspehom, osvojivši svetsku titulu.
Međutim, sada će Engleska imati priliku da prekine niz Španije 26. septembra u Londonu, u okviru grupne faze Lige nacija.
Ako ne uspeju, Hrvatska će pokušati da to učini tri dana kasnije, u gostima kod Španije.
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