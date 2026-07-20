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"Crvena furija" je u velikom finalu u Nju Džersiju savladala Argentinu sa 1:0, a jedini pogodak postigao je Feran Tores u 106. minutu drugog produžetka. Ipak, osim istorijskog trijumfa Španije, finale će ostati upamćeno i po razočaravajućem izdanju Argentine, koja tokom regularnog dela utakmice nije uspela nijednom da uputi šut u okvir gola.

O utakmici, igri dve reprezentacije, ponašanju Lionela Mesija, ali i organizaciji samog turnira, govorio je urednik sportske rubrike Kurira Miloš Bjelinić za emisiju "Puls Srbije".

"Očekivao sam da Argentina igra fudbal"

Bjelinić nije krio razočaranje partijom koju je pružila reprezentacija Argentine, za koju je rekao da je došla sa potpuno pogrešnom idejom.

- Za početak, očekivao sam da igraju fudbal. To je prvo i osnovno što je trebalo. Ili makar da šutnu na gol. Fudbal se igra tako što pokušavaš da postigneš pogodak. Oni su ljudi dva sata nula puta šutnuli na gol. To je stvarno poražavajuće - rekao je Bjelinić.

On je istakao da takav pristup ne sme da bude nagrađen najvećim trofejom.

- Ne znam koji nivo razlike između selekcija mora da postoji da bi jedna ekipa igrala toliko defanzivno. Da su igrali Španija protiv Bermudskih ostrva, uz dužno poštovanje, verujem da bi i Bermudska ostrva za 90 minuta možda jednom šutnula ka golu. Ne moraš ni da pogodiš okvir, ali da prvi put šutneš ka golu u 122. minutu, to je zaista poražavajuće i ponižavajuće - ocenio je urednik sportske rubrike.

Kako je dodao, iako je navijao za Argentinu, smatra da bi bilo loše da su takvom igrom osvojili pehar.

- Drago mi je što nisu uzeli titulu, jer takav fudbal ne sme da bude nagrađen. Ako bi se to nagradilo, onda bi i drugi počeli da kopiraju takav način igre. Ono što je Argentina igrala juče nije bio fudbal, to je bilo nešto potpuno drugačije - rekao je Bjelinić.

"Španija nije blistala, ali je bar želela da napadne"

Iako je kritikovao Argentinu, Bjelinić je priznao da ni Španija nije odigrala utakmicu za pamćenje.

- Ni Španija nije mnogo pokazala. Nisu ni oni napravili neku spektakularnu utakmicu. Ali razlika je u tome što su bar imali želju da napadnu u nekim momentima. Imali su ideju da dođu do gola - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Argentinci su od početka bili fokusirani samo na jedan cilj.

- Argentina je imala želju samo da se završi utakmica i da dođu do penala. Verovatno su računali na to da Španija ima problema sa penalima i da tu imaju svoju šansu. Da je ostalo 11 na 11, mislim da bi se branili do kraja i možda bi izdržali. Ali crveni karton je promenio sve - objasnio je Bjelinić.

On je ocenio da je upravo taj trenutak bio presudan.

- Kada je Španija ostala sa igračem više, krenuli su mnogo jače napred. Pomerili su se značajno, počeli da pritiskaju i taj momenat je definitivno presudio. Sa jednim igračem manje mnogo je teško izdržati još 30 minuta protiv ekipe koja konstantno napada - rekao je.

Urednik sportske rubrike Kurira Miloš Bjelenić Foto: Kurir Televizija

"Mesi me razočarao ponašanjem posle utakmice"

Posebna tema bio je Lionel Mesi, od kojeg se mnogo očekivalo u poslednjem reprezentativnom nastupu na velikoj sceni. Bjelinić je rekao da ga nije razočarala samo igra argentinske zvezde, već pre svega ono što je uradio nakon meča.

- Iskreno, razočarao me je. Ne toliko zbog same igre, jer svakom fudbaleru može da se desi loša utakmica, finale je specifično. Mene je razočaralo ono što se desilo posle utakmice, tokom dodele pehara. Kada Španija dobija trofej, ti okrećeš leđa - rekao je.

Kako je istakao, takav potez nije očekivao od jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

- To je toliko nepristojno, nekulturno i neprimereno jednom ovakvom događaju. Pričamo o najvećem fudbaleru svih vremena. Pričamo o čoveku koji je u Španiji izgradio celu karijeru, koji je legenda Barselone. Neko ko je primer mladim igračima, ko nema mrlje u karijeri. I onda dođeš u situaciju da okrećeš leđa dok protivnik podiže pehar - rekao je Bjelinić.

Dodao je da je upravo zato taj trenutak posebno iznenadio.

- Mesi je kapiten, vrhunski sportista, neko ko je osvajao i gubio velika finala. On zna kako treba ponašati se u tim trenucima. Zato me je posebno iznenadilo. Svi smo ga branili, svi znamo kakav je igrač, ali ovaj potez mu nije bio potreban - rekao je.

Kritike i na račun organizacije Mundijala

Osim same utakmice, Bjelinić je u emisiji govorio i o organizaciji turnira i potezima FIFA.

Posebno je kritikovao dešavanja tokom poluvremena finala, kada je program trajao duže nego što je bilo najavljeno.

- Ako FIFA dan pred finale objavi da će pauza trajati 17 minuta, 11 minuta muzički nastupi i šest minuta za scensku koreografiju, a onda to traje 27 minuta, onda je problem. Znači, rekli su jedno, a dogodilo se potpuno drugo - rekao je.

Kako je istakao, problem nije samo u dužini pauze, već u poverenju.

- Nemam ja problem ni sa pauzom od pola sata ako se tako kaže. Ali problem je kada uvedeš nešto, predstaviš javnosti jedno, a onda uradiš drugo. Zašto nas lažete? Recite da će biti 27 minuta i u redu. Kritike bi postojale, ali bar bi bilo iskreno - rekao je Bjelinić.

On je dodao da previše prekida menja ono što fudbal predstavlja.

- Ako imaš pauzu tokom utakmice, pa produžetke, pa još pola sata na poluvremenu, dođeš do toga da je fudbal prekinut skoro koliko i traje. To nije ono na šta smo navikli. Promene pravila mogu da budu dobre ako unapređuju igru, ali ovo nije nešto što doprinosi fudbalu - ocenio je.

"Voleo bih da poruka bude da fudbal ujedinjuje"

Govoreći o porukama koje su poslata tokom ceremonije, Bjelinić je rekao da bi više voleo da su one bile povezane sa pravim sportskim vrednostima.

- Voleo bih da sam video poruke da fudbal ujedinjuje, da se šalje poruka protiv rasizma i nasilja. To su stvari koje bi bile prava poruka. Ovo što smo gledali nije bilo nešto sa čim mogu da se poistovetim - rekao je.

Na kraju razgovora, osvrnuo se i na naredni Mundijal, koji će se igrati u Španiji, Portugalu i Maroku, uz nekoliko utakmica u Južnoj Americi.

- Biće nam sigurno drugačije i bolje zbog termina, a i bliže je. Nadam se da će Srbija pronaći svoje mesto na tom prvenstvu. Kada si na velikoj sceni, sve je moguće. Važno je da budeš tamo, da te ljudi vide i da se priča o tebi. Značaj Mundijala je neprocenjiv - zaključio je Miloš Bjelonić.

03:20 ARGENTINA SE OBRUKALA U FINALU MUNDIJALA!Miloš Bjelinić ocenio:"Takav fudbal ne sme da bude nagrađen titulom" Izvor: Kurir televizija

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