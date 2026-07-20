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Španski fudbaleri doputovali su u ponedeljak u Madrid, nakon što su osvojili šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Foto galerija iz Madrida Foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Španija je sinoć osvojila titulu na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule Argentinu 1:0.

Kapiten reprezentacije Rodri, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira, ;izašao je iz aviona držeći visoko podignut pobednički pehar, dok mu je oko vrata visila medalja osvojena prethodne večeri.

Ekipa je pozirala fotoreporterima, a zatim se susrela sa stotinama navijača koji su ih dočekali na aerodromu noseći dresove reprezentacije Španije.Fudbalere i stručni štab primiće članovi španske kraljevske porodice i premijer Pedro Sančes, pre nego što odu na pobedničku paradu u otvorenom autobusu centralnim ulicama Madrida.

Tokom noći na ulicama brojnih španskih gradova slavila se druga titula šampiona sveta, prva posle 2010. godine.

Španija je postala prva zemlja u istoriji koja je istovremeno svetski fudbalski šampion u muškoj i ženskoj konkurenciji.

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