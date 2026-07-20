ŠPANIJA STIGLA U MADRID: Svetski šampion sleteo u domovinu, sve je spremno za spektakl!
Španski fudbaleri doputovali su u ponedeljak u Madrid, nakon što su osvojili šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Španija je sinoć osvojila titulu na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule Argentinu 1:0.
Kapiten reprezentacije Rodri, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira, ;izašao je iz aviona držeći visoko podignut pobednički pehar, dok mu je oko vrata visila medalja osvojena prethodne večeri.
Ekipa je pozirala fotoreporterima, a zatim se susrela sa stotinama navijača koji su ih dočekali na aerodromu noseći dresove reprezentacije Španije.Fudbalere i stručni štab primiće članovi španske kraljevske porodice i premijer Pedro Sančes, pre nego što odu na pobedničku paradu u otvorenom autobusu centralnim ulicama Madrida.
Tokom noći na ulicama brojnih španskih gradova slavila se druga titula šampiona sveta, prva posle 2010. godine.
Španija je postala prva zemlja u istoriji koja je istovremeno svetski fudbalski šampion u muškoj i ženskoj konkurenciji.