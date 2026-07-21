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Dan posle velikog finala Svetskog prvenstva, mnogi se i dalje pitaju šta je uzrok loše igre Argentine.

Španija je savladala Argentinu u meču za titulu, uz statistiku kojom su se "Gaučosi" osramotili jer su prvi šut u okvir gola rivala imali tek u 122. minutu.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Činjenica da to nije bila Argentina na koju su ljudi navikli, pokrenula je mnoge teorije. One su dobile na značaju pogotovo pošto se pojavio snimak iz hodnika ispred svlačionice Argentine uoči meča.

Na licima Argentinaca se videlo da nisu u potpunosti koncentrisani na meč. Posebno je zanimljiv detalj uplakani Enco Fernandes.

Međutim, iznad svega ljude zanima na šta je konkretno Lionel Mesi mislio kada je izgovorio čudnu rečenicu tokom govora. Podsetimo, Mesi je posle finala plakao.

"Idemo momci, smireno ljudi, smireno. Najvažnije je da ostanemo mirni, momci. Budimo smireni, samo smirenost. Razmišljajmo samo o igri, smireno. Zaboravimo na sve, zaboravimo na sve što je bilo, važi? Samo igrajmo, razmišljajmo samo o igri, ljudi. Samo da igramo, idemo!", rekao je Mesi.

Na šta se konkretno odnosilo "da zaboravimo na sve što je bilo", i dalje je pitanje koje kopka mnoge.