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Francuz Rudi Garsija neće više biti selektor reprezentacije Belgije, nakon što je fudbalski savez odlučio da ne nastavi saradnju sa 62-godišnjim trenerom.

Garsija je predvodio Belgiju do četvrtfinala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je njegova ekipa izgubila od šampiona Španije 1:2. Belgija je jedina ekipa koja je postigla gol protiv Španije na čitavom turniru.

1/7 Vidi galeriju Rudi Garsija Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia, BRUNO FAHY / AFP / Profimedia, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

"Rudi Garsija je nesumnjivo odigrao ključnu ulogu u vraćanju belgijskih 'crvenih đavola' na pravi put. ;Imenovan je za selektora u veoma izazovnim sportskim i finansijskim okolnostima", rekao je sportski direktor Fudbalskog saveza Belgije Vensan Manar, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Garsija je prošlog januara na klupi zamenio Domenika Tedeska, a ugovor sa Savezom isteći će mu krajem ovog meseca.

"Zahvaljujući, pre svega, njegovoj posvećenosti i iskustvu ponovo je uspostavljeno jedinstvo u ekipi, a na poslednjem Svetskom prvenstvu ostvaren je odličan rezultat. ;U ime Saveza, želeo bih srdačno da zahvalim Rudiju i njegovim pomoćnicima na svemu što su učinili tokom proteklih 18 meseci", dodao je Manar.

On je rekao da zajedno sa svojim timom priprema novi ciklus, koji uključuje i imenovanje novog selektora reprezentacije.

Garsija je između ostalih klubova radio i u Romi, Lionu, Olimpiku iz Marseja i Napoliju.