RUDI GARSIJA NIJE VIŠE SELEKTOR: Još jedna reprezentacija ostala bez trenera
Francuz Rudi Garsija neće više biti selektor reprezentacije Belgije, nakon što je fudbalski savez odlučio da ne nastavi saradnju sa 62-godišnjim trenerom.
Garsija je predvodio Belgiju do četvrtfinala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je njegova ekipa izgubila od šampiona Španije 1:2. Belgija je jedina ekipa koja je postigla gol protiv Španije na čitavom turniru.
"Rudi Garsija je nesumnjivo odigrao ključnu ulogu u vraćanju belgijskih 'crvenih đavola' na pravi put. ;Imenovan je za selektora u veoma izazovnim sportskim i finansijskim okolnostima", rekao je sportski direktor Fudbalskog saveza Belgije Vensan Manar, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Garsija je prošlog januara na klupi zamenio Domenika Tedeska, a ugovor sa Savezom isteći će mu krajem ovog meseca.
"Zahvaljujući, pre svega, njegovoj posvećenosti i iskustvu ponovo je uspostavljeno jedinstvo u ekipi, a na poslednjem Svetskom prvenstvu ostvaren je odličan rezultat. ;U ime Saveza, želeo bih srdačno da zahvalim Rudiju i njegovim pomoćnicima na svemu što su učinili tokom proteklih 18 meseci", dodao je Manar.
On je rekao da zajedno sa svojim timom priprema novi ciklus, koji uključuje i imenovanje novog selektora reprezentacije.
Garsija je između ostalih klubova radio i u Romi, Lionu, Olimpiku iz Marseja i Napoliju.