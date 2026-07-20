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Pravdu na ovom meču delio je Slovenac Slavko Vinčić i opšti utisak da je to uradio jako dobro.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Uprkos opštem utisku svetske javnosti da je suđenje u finalu Svetskog prvenstva bilo jako dobro, pojavili su se i komentari koji se baš i ne slažu sa tom "strujom".

Tako je španski novinar Manu Karenjo i voditelj emisije "El Largero" na radiju Kadena SER, isprozivao Slavka Vinčića.

Slovenac je imao nekoliko teških odluka u finalu, poput drugog žutog kartona pokazanog za Enca Fernandeza, ali i poništenog gola Nika Vilijamsa u prvom produžetku. Karenju se Vinčić ipak nije dopao.

Pobedili smo i presrećni smo, ali kakvo je to bilo suđenje. Vinčić je bio najbolji igrač Argentine. Argentina je koristila jedino oružje koje je imala, jer drugih nije bilo. Branili su se celu utakmicu i nisu uputili nijedan šut u okvir gola.

Smatra da je slovenački arbitar sramotno sudio.

"Pobedili smo, pa nam je sada lakše da govorimo o tome, ali ovakvo suđenje bilo je sramotno. To kažemo iako smo osvojili titulu. Da smo izgubili, bili bismo još ogorčeniji"

I nije tu ni stao...

"Na terenu je postojala samo jedna reprezentacija. Španija je dominirala, a Vinčićevo suđenje bilo je ono najgore što sudija može da ponudi ", u jednom dahu rekao je Manu Karenjo. 

Slavko Vinčić je posle utakmice dobio svoju medalju, zajedno sa ostalim sudijama koji su delili pravdu u finalu. Isto mu je lično uručio predsednik SAD Donald Tramp. Španija je pobedila golom Ferana Toresa.

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