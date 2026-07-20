Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pokrenuće istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala Svetskog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

Argentina je u nedelju uveče izgubila u finalu Svetskog prvenstva od Španije posle produžetaka 0:1 i nije uspela da odbrani titulu. Leandro Paredes dobio je crveni karton zbog nasilničkog ponašanja pošto je po završetku utakmice uhvatio i odgurnuo nekoliko igrača Španije, među kojima su bili Erik Garsija i Gavi.

1/5 Vidi galeriju Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Njegov saigrač Nauel Molina udario je Rodrija dok je vezista Mančester sitija slavio osvajanje titule svetskog prvaka.

Pomoćni trener Argentine Roberto Ajala takođe je pokušao da udari Danija Olma u lice, preneo je Skaj.

Najveći deo ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodele pehara dok je Španija podizala trofej, jer su igrači za to vreme pozdravljali svoje navijače.

Kako je preneo Skaj, u potezu bez presedana predsednik Evropske fudbalske unije (Uefa) Aleksander Čeferin bojkotovao je finale.

Čeferinova odluka da ne prisustvuje utakmici dodatno ukazuje na sve veći raskol između Fife i Uefe.

U Uefi postoji ozbiljna zabrinutost zbog načina na koji Đani Infantino vodi svetsku kuću fudbala.

Infantino će narednog marta biti ponovo izabran za predsednika Fife na još jedan četvorogodišnji mandat i već ima podršku više od 200 od ukupno 211 članica Fife.