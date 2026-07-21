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Predsednik Evropske fudbalske unije (Uefa) Aleksandar Čeferin bojkotovao je finale Mundijala u kome su se sastali Španija i Argentina.

Španija je savladala Argentinu posle produžetaka i drugi put u istoriji okitila titulom šampiona planete.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Čeferinova odluka da ne prisustvuje utakmici dodatno ukazuje na sve veći raskol između Fife i Uefe.

U Uefi postoji ozbiljna zabrinutost zbog načina na koji Đani Infantino vodi svetsku kuću fudbala.

Infantino će narednog marta biti ponovo izabran za predsednika Fife na još jedan četvorogodišnji mandat i već ima podršku više od 200 od ukupno 211 članica Fife.

Fifa i Uefa po nekoliko osnova imaju, najblaže rečeno, neslaganja. Prvi se, svakako, tiče para. Fifa Svetsko klupsko prvenstvo direktno ugrožava dominaciju Uefa Lige šampiona i otima deo kolača.

Fifa je ovogodišnje Svetsko prvenstvo proširila na 48 reprezentacija, a najava je da bi naredno moglo da se dodatno proširi na 64, što iziskuje više vremena za pripreme i samo održavanje takmičenja, čime se otežava raspored klupskih takmičenja. Da o povredama i naporima igrača ne govorimo.

Tokom minulog Mundijala Fifa i Uefa su se javno sporečkale po dva, naizgled, bizarna slučaja, ali oba govore koliko duboko bukti rat između dve strane.

Somalijski sudija Omar Artan nije mogao da sudi na Mundijalu, pošto je odbijen za vizu. Fifa se nije previše trudila da ispravi odluku američkih vlasti, a onda je Uefa uzvratila udarac i nagradila pomenutog arbitra suđenjem meča Superkupa Uefa.

Najviše pažnje izazvao je "slučaj Balogun". Fifa je izbrisala crveni karton reprezentativcu SAD po traženju Donalda Trampa pred meč sa Belgijom. Čeferin i Uefa su odmah javno podržali žalbu Belgije.

Aleksandar Čeferin je pre nekoliko meseci napustio kongres Fifa. U Uefa je sve glasnija struja koja podržava ideju da Evropa pronađe novog kandidata koji bi se suprotstavio Infantinu na narednim izborima.