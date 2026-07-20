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Sinoć je završeno 23. Svetsko prvenstvo. Novi vladar planete je selekcija Španije, kojoj je to drugi osvojeni Mundijal, prvi nakon Južne Afrike 2010.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Na naredno Svetsko prvenstvo čekaćemo do 2030. godine. Još uvek nije poznato da li će na njemu ponovo učestvovati 48 reprezentacija ili će biti prošireno na čak 64 selekcija.

Ono što se ipak zna jesu šest učesnika tog šampionata. Pored domaćina Portugalije, Španije i Maroka, direktan plasman na Mundijal izborili su i "gosti organizatori" Urugvaj, Argentina i Paragvaj, koji će na stogodišnjicu od prvog Mundijala biti domaćini samo po jedne utakmice.

Ovo će se posebno odraziti na kvalfikacije u Južnoj Americi i obesmisliti ih, jer će one brojati samo sedam učesnika, od kojih će šest direktno otići na Mundijal, a još jedna tražiti svoje mesto kroz interkontinentalni baraž, pa postoje velike šanse da sve južnoameričke reprezentacije gledamo na narednom Mundijalu.

Zaista, neverovatno.