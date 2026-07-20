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Kapiten Argentine Lionel Mesi oglasio se prvi put posle finala Svetskog prvenstva.

Argentina je u utakmici odigranoj u nedelju uveče u Nju Džersiju poražena od Španije, te tako nije uspela da odbrani krunu osvojenu pre četiri godine u Kataru.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Mesi je suznih očiju napustio ceremoniju dodele priznanja, te tako nagovestio da se oprašta od nacionalnog tima.

Sada se oglasio na svom Instagram nalogu.

"Bol je ogromna i biće potrebno vreme da ova rana zaceli. Ali se držim i svega dobrog… Utakmica koje smo preokrenuli, davanja maksimuma na utakmicama, mečeva koji će zauvek ostati u našim sećanjima, podrške cele zemlje koja nas je, zajedno sa trudom i zalaganjem ovog tima, dovela do toga da ponovo budemo među najboljima na svetu. Danas je teško u potpunosti sagledati ono što smo postigli, ali ova ekipa je stigla do dva uzastopna finala Svetskog prvenstva.

- Hvala vam od srca na svakoj čestitki i svakoj poruci. Još jednom smo uspeli da se ujedinimo kao zemlja i budemo zajedno, deleći ogroman ponos što smo Argentinci. Takođe želim da čestitam Španiji na osvojenoj tituli", napisao je Lionel Mesi.

Ipak, i dalje nije jasno da li se jedan od najboljih fudbalera svih vremena oprostio od igranja za nacionalni tim.