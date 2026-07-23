Slušaj vest

Na ovom Mundijalu je još jednom zablistao Lionel Mesi i pokazao da je i dalje jedan od najboljih igrača sveta, iako ima već 39 godina.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Mesi je sa osam golova i četiri asistencije u top tri igrača Svetskog prvenstva.

Ispred njega je Rodri koji je proglašen za najboljeg igrača. a jedino su Mbape i Olise bolji od njega po broju golova, odnosno asistencija.

Postavlja se pitanje da li bi trebalo da nastupi i na sledećem Mundijalu s obzirom na njegove pozne igračke godine.

Na prvi pogled ne, ali kada se bolje razmisli čini se i da nije baš tako.

Ovo su razlozi - za

1. Obara rekord

Mesiju je ovo bilo šesto Svetsko prvenstvo, a ukoliko bi učestvovao i na sedmom postao bi apsolutni rekorder svih vremena.

2.Oprašta se u Argentini

Takođe jedna utakmica narednog Mundijala biće odigrana upravo u Argentini, što je idealna prilika da se oprosti pred svojim navijačima koji ga toliko obožavaju. Naravno ne očekuje se da bude starter, ali kao džoker sa klupe bio bi izuzetno koristan.

3. Stil igre

Naime Mesi je vrlo inteligentan igrač, koji se ne troši puno i u selekciji Argentine maltene i nema defanzivne zadatke.

4. Vrhunska forma

Ako je u 39. godini među top tri najbolja igrača na svetu, nema sumnje da će i za četiri godine, iako je to dug period biti u vrhu fudbala.

5. Marketing

Prosto njegovo učešće povećava interesovanje sponzora, gledanost. Od njegovog učešća koristi bi imala i FIFA, jer takav igrač je mamac za javnost.