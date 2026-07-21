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Slavlje fudbalera Španije posle osvojene titule prvaka sveta bilo je u punom jeku kada se golman Unaj Simon odlučio na neobičan potez.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: CéSar Vallejo RodríGuez / Zuma Press / Profimedia

Španija je savladala Argentinu u finalu i stigla do drugog trofeja u istoriji. To je izazvalo emotivne scene, s jedne strane radost igrača, trenera... pa i Donalda Trampa, a sa druge strane bes i nervozu Argentinaca.

Pošto su se izduvali, Argentinci su posedali ili polegali na travu, žaleći zbog poraza.

I, umesto da ostane sa svojim saigračima, Simon se uputio ka rivalu. Išao je od igrača do igrača, rukujući se sa svakim, deleći im reči ohrabrenja i pokazujući poštovanje.

Respekt za potez.