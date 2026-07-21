Slušaj vest

Slavlje fudbalera Španije posle osvojene titule prvaka sveta bilo je u punom jeku kada se golman Unaj Simon odlučio na neobičan potez.

Foto galerija iz Madrida Foto: CéSar Vallejo RodríGuez / Zuma Press / Profimedia

Španija je savladala Argentinu u finalu i stigla do drugog trofeja u istoriji. To je izazvalo emotivne scene, s jedne strane radost igrača, trenera... pa i Donalda Trampa, a sa druge strane bes i nervozu Argentinaca.

Pošto su se izduvali, Argentinci su posedali ili polegali na travu, žaleći zbog poraza.

I, umesto da ostane sa svojim saigračima, Simon se uputio ka rivalu. Išao je od igrača do igrača, rukujući se sa svakim, deleći im reči ohrabrenja i pokazujući poštovanje.

Respekt za potez.

Ne propustiteFIFA WC 2026SAMO JEDAN IGRAČ ARGENTINE NIJE OKRENUO LEĐA ŠPANCIMA: Evo ko je ispao gospodin na "slici srama"...
Mundijal 2026, Argentina, Lionel Mesi
FIFA WC 2026ŠPANSKI PILOT PREVOZIO ARGENTINCE: Kada im je preko interfona poslao poruku nastala je najluđa scena koju ćete videti
profimedia-1117408067.jpg
FIFA WC 2026"UDARIO BIH GA GLAVOM, SREĆA NJEGOVA ŠTO NISAM BIO NA TERENU!" Ibrahimović posle finala brutalno opleo po sramnom Argentincu
Zlatan Ibrahimović
FIFA WC 2026OLMO O SRAMOTNOM POTEZU LEGENDE I PONAŠANJU ARGENTINACA: Osim Mesija, svi su jedva čekali razlog za TUČU!
Dani Olmo

00:57
Mundijal - Navijači Argentine napravili ludnicu Izvor: Drustvene mreže