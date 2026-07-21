Slušaj vest

Fudbaleri Španije osvojili su u nedelju uveče titulu prvaka sveta, pošto su u finalu Svetskog prvenstva posle produžetaka pobedili aktuelnog šampiona Argentinu 1:0.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Posle utakmice došlo je do incidenata, ;Leandro Paredes dobio je crveni karton zbog nasilničkog ponašanja pošto je uhvatio i odgurnuo nekoliko igrača Španije, među kojima su bili Erik Garsija i Gavi.

Njegov saigrač Nauel Molina udario je Rodrija dok je vezista Mančester sitija slavio osvajanje titule svetskog prvaka, a pomoćni trener Argentine Roberto Ajala pokušao je da udari Danija Olma u lice.

Takođe, najveći deo ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodele pehara dok je Španija podizala trofej.

To se nije dopalo španskim igračima, koji su napravili špalir i aplaudirali Argentincima kada su primali srebrne medalje.

"To nama nije važno. Ono što je važno jesu vrednosti koje želite da prenesete. ;Mi smo primer mnogim generacijama, mnogim dečacima i devojčicama i mislim da bi i oni trebalo da budu primer svima i to na bolji način. Mi ćemo sada samo uživati u uspehu", rekao je Olmo.

Britanski mediji preneli su da će Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pokrenuti istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala.