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Trofej su iz aviona izneli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri, potom je usledio prijem kod kraljevske porodice u palati "Sarsuela" i kod premijera Pedra Sančesa.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: CéSar Vallejo RodríGuez / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri su se po planu provozali ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni deo proslave tradicionalno je održan na Trgu Sibeles, mestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspehe.

Dva miliona ljudi dočekalo je večeras na ulicama Madrida fudbalsku reprezentaciju Španije, po osvajanju titule na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a selekcija se posle toga uputila na prijem kod španskog kralja Felipea Šestog i kraljice Leticije u palati Sarzuela, a zatim i kod premijera Pedra Sančesa.

Fudbaleri i stručni štab su se zatim u otvorenom brendiranom autobusu kretali centralnim ulicama Madrida, gde su ih pratile stotine hiljada ljudi, ka Trgu Sibeles, na kome Španci tradicionalno proslavljaju sportske uspehe.

Igrači su bili veseli, pozdravljali su okupljene, mahali im i nazdravljali.

Španska Marka prenela je podatke španskih vlasti da se na ulicama okupilo dva miliona ljudi.

Na Trgu Sibeles postavljena je bina, na kojoj su nastupali brojni muzičari i zabavljali okupljene dok su čekali dolazak fudbalera i selektora Luisa de la Fuentea.

Španija je u finalu Mundijala savladala Argentinu 1:0, golom Ferana Toresa.