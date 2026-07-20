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Međutim posle bolnog poraza u finalu dobio je najvažniju podršku.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nakon što je Argentina u finalu Mundijala u Njujorku poražena od Španije rezultatom 1:0, kapiten "gaučosa" oglasio se emotivnom porukom na društvenim mrežama, a vrlo brzo nakon njega javila se i njegova supruga Antonela Rokuzo.

Uvek ćeš biti najbolji, Lionele Mesi,

- Ne samo zbog svog talenta, već zato što nikada nisi prestao da budeš ono što jesi. Bez obzira na to šta se dešava, nikada ne odustaješ, uvek se boriš do samog kraja i daješ sve od sebe do poslednje sekunde. Ta snaga, taj mentalitet i način na koji se iznova i iznova podižeš čine te jedinstvenim.

- Hvala ti što nas svakog dana učiš da se pravi uspeh gradi radom, odricanjem, istrajnošću i time da nikada ne izgubiš svoju suštinu. Ti si najbolji primer našoj deci i inspiracija za milione ljudi.

- Divim ti se više nego što reči mogu da opišu i neizmerno sam ponosna što kroz ovaj život koračam pored tebe.

- Volim te mnogo - napisala je ona.

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