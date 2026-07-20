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Tramp se oglasio nakon velikog finala u kojem je Španija savladala Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila titulu prvaka sveta.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

"Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, ali posebno našim velikim organima za sprovođenje zakona. Poštovanje koje svi imaju prema njima, zajedno sa njihovom ljubavlju prema našoj zemlji, učinilo je ovo Veliko prvenstvo najbezbednijim i najspektakularnijim Svetskim prvenstvom u istoriji, ubedljivo", napisao je on.

Predsednik SAD bio je jedan od najvažnijih gostiju finala između Španije i Argentine na MetLajf stadionu u Nju Džerziju. U svečanoj loži sedeo je zajedno sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, prvom damom Melanijom Tramp, predsednicom Meksika Klaudijom Šajnbaum i premijerom Kanade Markom Karnijem.

Tokom večeri Tramp je privukao veliku pažnju i zbog susreta sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, kojeg je ranije javno kritikovao.

Poseban trenutak dogodio se na ceremoniji dodele pehara, kada je Tramp uručio trofej reprezentativcima Španije nakon njihovog trijumfa protiv Argentine.