Slušaj vest

Jedna od najluđih scena vezanih za proteklo Svetsko prvenstvo u fudbalu nastalo je na oko 10.000 metara iznad zemlje.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Španski pilot koji je prevozio avion pun navijača Argentine napravio je šalu koju mu sasvim sigurno neće oprostiti čitav život.

Pilot se javio preko interfona i ozbiljnim glasom saopštio da je Argentina upravo osvojila Svetsko prvenstvo. Navijači su počeli da navijaju, vrište i slave.

Ipak, vrlo brzo su doživeli veliki šok kada su shvatili da ih je pilot nasamario.

Španija je savladala Argentinu u finalu 23. Svetskog prvenstva i drugi put u istoriji osvojila "boginju".

Ne propustiteFIFA WC 2026SLAVKO VINČIĆ NA STUBU SRAMA! Teške optužbe Španca: Slovenac je bio je najbolji igrač Argentine!
Slavko Vinčić
FIFA WC 2026SKANDALOZNA REAKCIJA IGRAČA ARGENTINE DOK ŠPANAC DAJE GOL U FINALU! Planeta bruji o onome što je uradio sin legendarnog fudbalera dok je Tores jurio ka lopti
Đulijano Simeone
FIFA WC 2026EVO KAKO IZGLEDA KADA PLATIŠ MILION EVRA DA GLEDAŠ FINALE MUNDIJALA! Sediš tik pored terena, uzmeš najskuplje mesto, ali te dočeka NEPRIJATNO iznenađenje!
profimedia-1117457124.jpg
FIFA WC 2026"IZVINJAVAM SE...": Neočekivane reči Radeta Bogdanovića posle finala Svetskog prvenstva
Screenshot 2026-06-30 223414.jpg
FIFA WC 2026NAJVEĆA SRAMOTA U ISTORIJI ARGENTINE: Ovaj blam Mesija i društva će se pamtiti ceo život!
Finale fudbal Španija Argentina
FIFA WC 2026HAOS KOJI NIJE VIĐEN U TV PRENOSU: Argentinci "patosirali" dvojicu igrača Španije! Saigrači jedva spasili Gavija iz "kandži" Paredesa
Mundijal 2026, Španija, Argentina, Gavi, Leandro Paredes
FIFA WC 2026LIONEL MESI ZAPLAKAO POSLE FINALA: Slavnog Argentinca slomile emocije na ceremoniji dodele priznanja
Mundijal 2026, Lionel Mesi
FIFA WC 2026ŠPANIJI NEMA RAVNOG NA PLANETI ZEMLJI! Crvena furija dominirala u finalu protiv Argentine kao niko nikada i golom Toresa drugi put postala šampion sveta
Mundijal 2026, Španija

00:57
Mundijal - Navijači Argentine napravili ludnicu Izvor: Drustvene mreže