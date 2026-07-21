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Jedna od najluđih scena vezanih za proteklo Svetsko prvenstvo u fudbalu nastalo je na oko 10.000 metara iznad zemlje.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Španski pilot koji je prevozio avion pun navijača Argentine napravio je šalu koju mu sasvim sigurno neće oprostiti čitav život.

Pilot se javio preko interfona i ozbiljnim glasom saopštio da je Argentina upravo osvojila Svetsko prvenstvo. Navijači su počeli da navijaju, vrište i slave.

Ipak, vrlo brzo su doživeli veliki šok kada su shvatili da ih je pilot nasamario.

Španija je savladala Argentinu u finalu 23. Svetskog prvenstva i drugi put u istoriji osvojila "boginju".