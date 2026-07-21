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Jedan od heroja nove španske generacije ostvario je podvig kakav fudbal do sada nije video - Aleks Baena je postao jedinstven u istoriji ovog sporta.

Baena je postao prvi fudbaler u istoriji koji je objedinio tri najveće reprezentativne titule: Evropsko prvenstvo, olimpijsko zlato i Svetsko prvenstvo!

Posle osvajanja EURO 2024 u Nemačkoj i olimpijskog zlata u Parizu, vezista Atletiko Madrida sada je na najveću kolekciju dodao i pehar namenjen šampionu sveta. Time je ispisao stranice fudbalske istorije koje do sada niko nije uspeo da dotakne.

Baena je već bio jedan od heroja olimpijskog finala protiv Francuske, kada je postigao spektakularan pogodak iz slobodnog udarca, a sada je sa "Crvenom furijom" stigao i do krova sveta.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Njegov istorijski podvig nije promakao ni Atletiko Madridu, koji mu je odao priznanje emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"Osvajač Svetskog prvenstva. Evropski šampion. Osvajač olimpijske zlatne medalje. Jedini. U celokupnoj istoriji fudbala. Alehandro Baena Rodrigez", poručili su iz madridskog kluba.

Baena je prošlog leta stigao u Atletiko iz Viljareala u transferu vrednom 42 miliona evra, a već u prvoj sezoni kao član "jorgandžija" potvrdio je da je reč o jednom od najboljih vezista svoje generacije.

Za reprezentaciju Španije do sada je odigrao 24 utakmice i postigao tri gola. Na upravo završenom Svetskom prvenstvu jednom se upisao u strelce, kada je pogodio za pobedu od 1:0 protiv Urugvaja u grupnoj fazi, a potom sa saigračima stigao do najvećeg trofeja u svetskom fudbalu.