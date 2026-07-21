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Enco Fernandez proživljava najteže trenutke u reprezentativnoj karijeri.

Vezista Argentine i Čelsija bio je jedan od tragičara finala Svetskog prvenstva protiv Španije, pošto je u finišu regularnog dela dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, ostavivši svoju reprezentaciju sa desetoricom igrača. Španija je brojčanu prednost iskoristila u produžecima i golom Ferana Toresa stigla do svetske titule.

Dan nakon bolnog poraza Fernandez se oglasio na društvenim mrežama. U emotivnoj poruci nije želeo da govori o isključenju koje je obeležilo finale, već se zahvalio saigračima i navijačima na podršci.

"Teško je pronaći prave reči posle ovakvog dana. Boli jer smo dali sve od sebe za ovaj grb i ovaj narod. Nismo uspeli da ostvarimo san, ali ponosan sam na ovu grupu, na borbu koju smo vodili i na svakog saigrača. Hvala svim Argentincima koji su bili uz nas od prvog do poslednjeg minuta. Ovaj poraz će boleti dugo, ali ljubav prema ovom dresu nikada se neće promeniti. Čast je predstavljati Argentinu i nastaviću da dajem sve od sebe svaki put kada obučem ovaj dres."

Fernandez je tokom finala zaradio drugi žuti karton u 93. minutu posle oštrog starta nad Pauom Kubarsijem, dok je prvi dobio zbog prigovora sudiji. Njegovo isključenje mnogi smatraju jednim od ključnih trenutaka utakmice, jer je Argentina u produžecima ostala bez važnog igrača u veznom redu.

1/5 Vidi galeriju Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Posle poslednjeg sudijskog zvižduka usledio je i veliki haos na terenu, zbog čega je FIFA pokrenula istragu o incidentima između fudbalera dve reprezentacije.