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Samo što je spuštena zavesa na Svetsko prvenstvo 2026, fudbalski svet potresla je nova bomba!

Predsednik CONMEBOL-a Alehandro Dominges najavio je da bi Mundijal 2030. godine mogao da bude najveći u istoriji - sa čak 64 reprezentacije!

Ako FIFA odobri predlog, na jubilarnom Svetskom prvenstvu, koje obeležava 100 godina od prvog Mundijala, učestvovalo bi čak 16 reprezentacija više nego na turniru 2026, na kojem je prvi put igralo 48 selekcija.

Dominges je poručio da je reč o jedinstvenoj prilici da ceo svet učestvuje u proslavi veka postojanja najvećeg fudbalskog takmičenja.

Još jedna istorijska novina već je praktično potvrđena. Jubilarni Mundijal počeće u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kao omaž prvom Svetskom prvenstvu iz 1930. godine, koje je odigrano u Montevideu. Nakon uvodnih utakmica, kompletan turnir seli se u Španiju, Portugal i Maroko, koji će biti glavni domaćini šampionata.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Šest država domaćina automatski će izboriti plasman na završni turnir, dok bi eventualno proširenje na 64 ekipe potpuno promenilo kvalifikacije i otvorilo vrata mnogim reprezentacijama koje do sada gotovo da nisu imale šansu da zaigraju na Mundijalu.

Međutim, poslednju reč i dalje ima FIFA. Svetska kuća fudbala zasad nije zvanično prihvatila Domingesov predlog, iako je predsednik Đani Infantino ranije nagovestio da bi mogućnost dodatnog proširenja mogla da bude razmatrana nakon završetka Mundijala 2026.