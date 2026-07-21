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Finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine osim velikog trijumfa "crvene furije" obeležile su i ružne scene nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Dok su Španci slavili drugu titulu prvaka sveta u istoriji, na terenu je došlo do sukoba koji je izazvao buru širom planete.

U centru pažnje našao se Dani Olmo, koji je, prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, bio meta fizičkog kontakta od strane Roberta Ajale, nekadašnjeg defanzivca Valensije, a danas pomoćnika selektora Argentine Lionela Skalonija.

Olmo je tek nakon svega odlučio da progovori i objasni zbog čega nije uzvratio, iako priznaje da mu je prva reakcija bila da se zaštiti.

- Kada mi neko iz njihovog štaba tako stavi ruke na lice, moja prva reakcija bila je da uzvratim udarac, jer sam ipak čovek i u takvim trenucima instinktivno želiš da se odbraniš. Ali sam se suzdržao. Nije nam to važno. Ono što je važno jesu vrednosti koje odlučiš da predstavljaš.

Mi smo uzori bezbrojnim dečacima i devojčicama, zato uvek moramo da damo pravi primer. Nisam želeo da dam loš primer deci i navijačima koji su utakmicu pratili od kuće. Imamo odgovornost i uzor smo novim generacijama - rekao je Olmo.

Vezista Barselone osvrnuo se i na ponašanje argentinske reprezentacije nakon finala, ali nije želeo da ulazi u dodatne sukobe.

- Iskreno, nimalo me nije briga šta su radili posle utakmice. Mogu da se ponašaju kako god žele, da prave ispade, udaraju ili prave scene, ali mi smo danas pokazali mnogo više dostojanstva i klase. I na terenu i van njega.

Kurir.rs

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