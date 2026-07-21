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Španija je pobedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako drugi put u istoriji postala prvak sveta. Utakmica je donela puno tenzija i drame na terenu, ali je i van terena bilo zanimljivo.

Jedna navijačica je snimala je utakmicu sa tribina, uživajući u atmosferi velikog finala. U jednom trenutku, dok je kamera telefona bila uperena ka terenu, lopta je posle reakcije defanzivca Argentine poletela direktno ka telefonu.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Lopta je munjevito stigla do tribina i pogodila telefon. Bili su to prilično haotični trenuci.

Telefon je ispao, a srećom niko nije povređen.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Navijačica je na društvenoj mreži Instagram uz objavljeni snimak poručila sledeće: "Svetsko prvenstvo uživo pogađa drugačije... bukvalno".

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Bonus video:

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium