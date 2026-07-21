NAVIJAČICA DOŽIVELA ŠOK TOKOM FINALA MUNDIJALA! Snimala je teren, a onda je odjednom lopta krenula prema njoj! Usledili su haotični trenuci
Španija je pobedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako drugi put u istoriji postala prvak sveta. Utakmica je donela puno tenzija i drame na terenu, ali je i van terena bilo zanimljivo.
Jedna navijačica je snimala je utakmicu sa tribina, uživajući u atmosferi velikog finala. U jednom trenutku, dok je kamera telefona bila uperena ka terenu, lopta je posle reakcije defanzivca Argentine poletela direktno ka telefonu.
Lopta je munjevito stigla do tribina i pogodila telefon. Bili su to prilično haotični trenuci.
Telefon je ispao, a srećom niko nije povređen.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Navijačica je na društvenoj mreži Instagram uz objavljeni snimak poručila sledeće: "Svetsko prvenstvo uživo pogađa drugačije... bukvalno".
Bonus video: