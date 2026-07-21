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Podsetimo, Španija je posle produžetaka pobedila Argentinu rezultatom 1:0 i tako drugi put u istoriji postala prvak sveta.

Nakon utakmice je došlo do teškog incidenta kada je Leandro Paredes fizički napao fudbalere Španija Erika Garsiju i Gavija.

Reprezentativac Argentine je ušao u igru u drugom poluvremenu, brzo je dobio žuti karton, a nakon toga je sve do poslednjeg trenutka "flertovao" sa drugim žutim, odnosno crvenim kartonom. Utakmicu je završio na terenu, ali je nakon završetka dobio crveni karton zbog skandaloznog ponašanja.

"Paredes može da bude srećan što na terenu nije bilo igrača poput mene. Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i dobio bih crveni karton. Njegovo ponašanje nije profesionalno", rekao je Zlatan Ibrahimović u studiju televizije "FOX".

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nezadovoljan je i reakcijom Španaca.

"Ne znam šta rade španski igrači, samo gledaju kako drugi igrač udara njihovog saigrača".

Na kraju, Šveđanin je, na žalost mnogih ljubitelja fudbala, najavio povlačenje iz komentatorskog posla.

"Mnogo sam pričao u poslednjih mesec i po dana, ali ovo će biti moje poslednje reči. Bilo je veliko zadovoljstvo deliti ovaj studio, zaista ste mi olakšali posao. Nadam se da je Amerika uživala koliko i ja. Ovo je moj oproštaj od studija. Za mene je ovo bio prvi i poslednji put. Zato, čuvajte se svi", poručio je Zlatan Ibrahimović.

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