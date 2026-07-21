RONALDO ĆE POLUDETI! Brutalna poruka iz Madrida obišla svet, Kristijanu neće biti dobro!
Slavlje Španije posle osvajanja druge titule prvaka sveta nije moglo da prođe bez provokacije koja je odmah zapalila fudbalski svet!
Tokom spektakularnog dočeka "crvene furije" u Madridu, jedan trenutak sa bine postao je apsolutni hit na društvenim mrežama. U centru pažnje našao se Jeremija Pino, ali je njegovo predstavljanje pretvoreno u šalu na račun jedne od najvećih fudbalskih zvezda svih vremena – Kristijana Ronalda.
Voditelj Raul Ramos podsetio je na to da je Pino u detinjstvu dobijao nadimak po portugalskom asu, zbog sličnosti i poređenja sa legendom Real Madrida, a onda je usledio ubod koji je izazvao buru:
"U Lomo del Čenčuu su ga zvali Kristijano Ronaldo. Ali znate koja je razlika? Pino ima Svetsko prvenstvo."
Publika je eksplodirala, a snimak je munjevito obišao internet. Dok su jedni sve shvatili kao bezazlenu fudbalsku šalu, Ronaldovi navijači nisu bili oduševljeni porukom koja je očigledno aludirala na najveći trofej koji nedostaje u bogatoj kolekciji portugalskog kapitena.
Jeremi Pino, fudbaler Viljareala, nije imao veliku minutažu na Mundijalu, ali je kao član šampionske generacije Španije zauvek upisao svoje ime u istoriju.
Sa druge strane, Kristijano Ronaldo je tokom karijere osvojio gotovo sve moguće trofeje – Ligu šampiona, evropsku titulu sa Portugalom i brojne individualne nagrade – ali pehar namenjen prvaku sveta nikada nije podigao.