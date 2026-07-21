Slušaj vest

Slavlje Španije posle osvajanja druge titule prvaka sveta nije moglo da prođe bez provokacije koja je odmah zapalila fudbalski svet!

Tokom spektakularnog dočeka "crvene furije" u Madridu, jedan trenutak sa bine postao je apsolutni hit na društvenim mrežama. U centru pažnje našao se Jeremija Pino, ali je njegovo predstavljanje pretvoreno u šalu na račun jedne od najvećih fudbalskih zvezda svih vremena – Kristijana Ronalda.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: CéSar Vallejo RodríGuez / Zuma Press / Profimedia

Voditelj Raul Ramos podsetio je na to da je Pino u detinjstvu dobijao nadimak po portugalskom asu, zbog sličnosti i poređenja sa legendom Real Madrida, a onda je usledio ubod koji je izazvao buru:

"U Lomo del Čenčuu su ga zvali Kristijano Ronaldo. Ali znate koja je razlika? Pino ima Svetsko prvenstvo."

Publika je eksplodirala, a snimak je munjevito obišao internet. Dok su jedni sve shvatili kao bezazlenu fudbalsku šalu, Ronaldovi navijači nisu bili oduševljeni porukom koja je očigledno aludirala na najveći trofej koji nedostaje u bogatoj kolekciji portugalskog kapitena.

Jeremi Pino, fudbaler Viljareala, nije imao veliku minutažu na Mundijalu, ali je kao član šampionske generacije Španije zauvek upisao svoje ime u istoriju.

Sa druge strane, Kristijano Ronaldo je tokom karijere osvojio gotovo sve moguće trofeje – Ligu šampiona, evropsku titulu sa Portugalom i brojne individualne nagrade – ali pehar namenjen prvaku sveta nikada nije podigao.