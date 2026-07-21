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Tebas je, po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je pratio Svetsko prvenstvo, u intervjuu za "La Gazzetta dello Sport" izjavio da su pauze za osveženje tokom utakmica bile "čista farsa".

"Fifa organizuje stvari kako njoj odgovara, zbog sopstvenih interesa, a ne zbog fudbala. Ako im treba pauza od 27 minuta, oni će je napraviti. Pauze za hidrataciju bile su farsa. U stadionima u Dalasu, Los Anđelesu i Atlanti radila je klima, morao sam da obučem džemper na tribinama. To nije bila pauza zbog vrućine, već reklamni blok", rekao je Tebas.

Prvi čovek španske lige smatra da Fifa zloupotrebljava svoj položaj i da mnogi u fudbalu ćute umesto da se suprotstave takvoj politici.

"Fifa vodi računa samo o svojim interesima. Postoje aktivni saučesnici koji podržavaju ovakve odluke i pasivni koji ćute. Kritikuju sistem uz kafu ili u privatnim razgovorima, ali ne čine ništa da ga promene", istakao je Tebas.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Posebno je izdvojio slučaj pomilovanja američkog reprezentativca Folarina Balogana, ocenivši da je reč o veoma ozbiljnom presedanu.

"Imali su sreće što je Belgija eliminisala Sjedinjene Države. U suprotnom bi izbio skandal koji bi Infantina mogao da košta funkcije. Ovako je sve zataškano, a to je samo vrh ledenog brega", rekao je Tebas.

Predsednik La Lige ponovio je i kritike na račun sve gušćeg međunarodnog kalendara, ocenivši da ideja o proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije nema nikakvog smisla.

"Godinama upozoravamo na problem kalendara, a sada žele Mundijal sa 64 ekipe. To nema smisla. Nacionalna prvenstva održavaju fudbalsku industriju i obezbeđuju desetine hiljada radnih mesta, dok Svetsko prvenstvo traje svega 40 dana i u njemu učestvuje mali broj igrača", naveo je Tebas.

Na kraju je poručio da smatra da je došlo vreme da Infantino napusti čelo Fifa.

"Infantino bi trebalo da ode. Njegovo vreme je prošlo, ali ima podršku sistema i nacionalnih saveza. Niko ne želi da se kandiduje protiv njega jer zna da će izgubiti. To je pogrešan sistem od samih temelja. U SAD sam čuo mnogo ljudi koji se ne slažu sa njim, ali niko ništa ne preduzima. Ne znam šta je gore, ćutanje ili saučesništvo", zaključio je Tebas.