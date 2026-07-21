Da li bi Srbija mogla da uskoči umesto Irana na Mundijal?

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Takva promena potpuno bi promenila mapu svetskog fudbala.

Najveći dobitnik ponovo bi bila Evropa. UEFA danas ima 16 sigurnih mesta na Svetskom prvenstvu sa 48 selekcija, što je pet više nego u eri kada je na Mundijalu učestvovalo 32 reprezentacije.

Međutim, ukoliko bi broj učesnika porastao na 64, gotovo je izvesno da bi Evropa dobila dodatna mesta. Konačna raspodela još ne postoji, ali među analitičarima i u fudbalskim krugovima najčešće se pominje da bi UEFA mogla da dobije između 20 i 24 učesnika. To bi značilo da bi skoro svaka druga ozbiljna evropska reprezentacija igrala na Mundijalu.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Upravo tu dolazimo do Srbije

Za "orlove" bi proširenje predstavljalo možda najveću vest u poslednjih desetak godina. Srbija je godinama dovoljno kvalitetna da bude među 20-ak najboljih reprezentacija Evrope, ali je u izuzetno jakoj konkurenciji često ostajala bez plasmana na velika takmičenja ili je do njega dolazila kroz veoma težak kvalifikacioni put.

Sa četiri, pet ili čak osam dodatnih evropskih mesta, šanse Srbije drastično bi porasle.

Više ne bi morali da "ubijamo" favorita grupe da bismo stigli do Mundijala. Dovoljna bi bila konstantnost kroz kvalifikacije, jer bi mnogo veći broj evropskih selekcija dobio priliku da ode na najveću fudbalsku smotru.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

To bi promenilo i psihološku sliku evropskih kvalifikacija. Reprezentacije poput Srbije, Švedske, Norveške, Grčke, Poljske, Mađarske, Rumunije ili Ukrajine više ne bi ulazile u svaki ciklus sa osećajem da jedna loša utakmica znači kraj snova o Svetskom prvenstvu.

Naravno, postoje i protivnici ove ideje.

Mnogi smatraju da bi Mundijal izgubio ekskluzivnost i da bi kvalitet opao kada bi na turniru igralo čak 64 tima. Drugi, međutim, ističu da je upravo proširenje na 48 reprezentacija pokazalo kako razlika između "velikih" i "malih" više nije toliko ogromna kao nekada, pa smatraju da bi dodatno otvaranje vrata donelo još više zanimljivih priča i novih fudbalskih tržišta.

Za Srbiju dileme gotovo da nema

Ako FIFA usvoji predlog o 64 učesnika, "orlovi" bi bili među najvećim dobitnicima. Naša reprezentacija bi dobila znatno realniji put ka plasmanu na Svetsko prvenstvo, kontinuitet nastupa na najvećoj sceni postao bi mnogo dostižniji cilj, a nova generacija srpskih fudbalera imala bi daleko više prilika da se predstavi svetu.

Odluka još nije doneta, ali jedno je sigurno - ukoliko Mundijal zaista naraste na 64 reprezentacije, evropske kvalifikacije više nikada neće izgledati isto. A Srbija će imati razlog da sa mnogo više optimizma čeka svaki naredni žreb.