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Svetsko prvenstvo je završeno, ali se utisci i dalje sabiraju!

Američki ESPN napravio je listu igrača koji su najviše podbacili na najvećoj fudbalskoj smotri i sastavio "antiidealnih 11" Mundijala.

U timu razočaranja našla su se neka od najvećih imena svetskog fudbala, a izbor novinara Marka Ogdena izazvao je veliku pažnju među navijačima.

Najveće iznenađenje svakako je Nejmar, koji je zauzeo mesto u napadu. ESPN je posebno kritikovao izbor iskusnog brazilskog asa, uz ocenu da je njegovo učešće izazvalo brojna pitanja i da nije uspeo da opravda očekivanja.

1/7 Vidi galeriju Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Pored njega, u "najgorih 11" našli su se i Kristijan Pulišić, Bruno Fernandeš i Florian Virc - igrači od kojih se očekivalo da budu nosioci svojih reprezentacija, ali nisu uspeli da ostave trag kakav se od njih očekivao.

Posebno je odjeknula kritika na račun Virca. ESPN je doveo u pitanje da li mladi Nemac zaista pripada samom svetskom vrhu ili je do sada bio precenjen, dok je za Fernandeša navedeno da nije ponovio partije iz Mančester junajteda.

Najgori tim Mundijala:

Golman

Fernando Muslera (Urugvaj)

ESPN ga je izabrao za najlošijeg golmana turnira. Naveli su da je legendarni čuvar mreže imao nekoliko velikih grešaka i da je Mundijal pokazao njegova ograničenja.

Odbrana

Džošua Kimih (Nemačka) – desni bek

Virdžil van Dajk (Holandija) – štoper

Mark Gehi (Engleska) – štoper

Niko O’Rajli (Engleska) – levi bek

ESPN je posebno kritikovao Gehija zbog partije u polufinalu protiv Argentine, dok je za Kimihа i Van Dajka ocenio da nisu pružili nivo koji se očekivao od igrača njihove reputacije.

Zadnji vezni

Skot Mektominej (Škotska)

Federiko Valverde (Urugvaj)

Za Mektomineja je ESPN naveo da nije uspeo da opravda očekivanja nakon velike uloge koju je imao u plasmanu Škotske, dok je Valverde označen kao jedno od najvećih razočaranja Urugvaja.

Ofanzivni vezni red

Kristijan Pulišić (SAD) – desno krilo

Bruno Fernandeš (Portugal) – centralno

Florian Virc (Nemačka) – levo krilo

ESPN je kritikovao Fernandeša zbog slabijih partija za reprezentaciju u odnosu na klupski nivo, dok je za Virca postavio pitanje da li je zaista igrač svetske klase ili je bio precenjen.

Napadač

Nejmar (Brazil)