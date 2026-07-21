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Španija je osvojila titulu prvaka sveta pobedom nad Argentinom (1:0) u finalu Mundijala, ali jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se tek posle poslednjeg sudijskog zvižduka.

Mladi as "crvene furije" Lamin Jamal otkrio je da mu je posle utakmice prišao Lionel Mesi, čovek kojeg smatra najvećim fudbalerom svih vremena.

"On je neko na koga sam se uvek ugledao. Posle utakmice želeo sam da mu ukažem poštovanje", rekao je Jamal.

Dvadesetogodišnji fudbaler priznao je da još ne može da veruje koliko mu se život promenio za samo nekoliko godina.

"Da mi je neko pre nekoliko godina rekao da ću ovde podići trofej Svetskog prvenstva nakon što sam igrao protiv Lionela Mesija, pomislio bih da je lud", iskreno je rekao mladi Španac.

Ipak, trenutak koji će, kako kaže, zauvek pamtiti bio je razgovor sa argentinskim kapitenom neposredno po završetku finala.

"Rekao mi je da nastavim svojim putem i da budućnost pripada našoj generaciji. Te reči vrede isto koliko i medalja koja mi visi oko vrata", otkrio je Jamal.

1/6 Vidi galeriju Finale Mundijala 2026 - Lionel Mesi i Lamin Jamal Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je Argentina ostala bez titule, Mesi je još jednom pokazao zbog čega ga mnogi smatraju ne samo jednim od najvećih fudbalera svih vremena, već i istinskim sportskim gospodinom. Njegov gest prema Laminu Jamalu već je izazvao brojne reakcije među navijačima širom sveta.