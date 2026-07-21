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Gotovo je Svetsko prvenstvo, titulu je odnela ekipa Španije koja je slavila protiv Argentine u finalu rezultatom 1:0.

Odjeci ovog turnira i dalje mogu da se vide u velikom broju na društvenim mrežama, a legendarni Jirgen Klop je objavio fotografiju na kojoj je i uvredljiv transparent posvećen Zvezdi.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Naime, Klop je na Mundijalu radio kao stručni konsultant, a prema nezvaničnim informacijama je odlučio da prihvati ponudu da postane selektor Nemačke. Potvrde nema, ali deluje da je pitanje trenutka kada će se to dogoditi.

Međutim, Klop je sada dobio pažnju iz jednog drugog razloga, a to je zbog slike koju je objavio na svom Instagram profilu.

On je objavio nekolicinu fotografiju sa Mundijala, a jedna je bila posebno zanimljiva za ljude iz Srbije.

Na njoj se pored Klopa nalazi čuveni Alesandro Del Pijero i nepoznata žena, koja u rukama drži uvredljivu poruku posvećenu Crvenoj zvezdi.

Foto: Instagram/kloppo

"Si*aj Zvezdo", piše na ovoj nalepnici koju drži plavuša koja nije poznata široj javnosti.

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