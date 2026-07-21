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Dok se utisci sa Mundijala još nisu slegli, iz Argentine stižu tvrdnje koje su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama i otvorile novu lavinu teorija zavere.

Bivši predsednik IndependijenteaAndres Dukatenziler, poznatiji kao Duka, u emisiji "Visitantes" na platformi "Carnaval Stream" izneo je šokantne optužbe da je reprezentacija Argentine navodno bila izložena međunarodnim pritiscima kako bi izgubila finale Mundijala.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Prema njegovim tvrdnjama, sve je počelo kada su argentinski reprezentativci pred očima celog sveta istakli zastavu sa porukom "Malvini su Argentina". Duka tvrdi da je upravo taj patriotski gest izazvao reakciju moćnih međunarodnih centara.

"Reprezentacija Argentine suočila se sa pretnjama i međunarodnom zaverom kako bi bila primorana da izgubi. Razlog je bio što su igrači podigli zastavu "Malvini su Argentina" pred očima celog sveta", tvrdi Dukatenziler.

On ide i korak dalje, navodeći da su pod ogromnim pritiscima navodno bili i prvi ljudi argentinskog fudbala.

"Predsednik Fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija, selektor Lionel Skaloni, Lionel Mesi i svi igrači bili su izloženi žestokim spoljnim pretnjama i pritiscima, zbog čega nisu imali drugog izbora nego da im se povinuju", rekao je Duka.

Najkontroverzniji deo njegovih tvrdnji odnosi se na navodnu ulogu svetskih fudbalskih i političkih centara moći.

"Međunarodni centri moći i kapitalistički fudbalski sistem - FIFA, UEFA, Velika Britanija i određene političke strukture- nisu dozvolili da reprezentacija koja nosi ovu patriotsku poruku osvoji titulu svetskog prvaka", tvrdi bivši predsednik Independijentea.

Njegove izjave munjevito su se proširile društvenim mrežama, gde su izazvale brojne reakcije. Jedni smatraju da je Duka razotkrio ono što se, kako tvrde, događalo iza kulisa Mundijala, dok drugi njegove reči odbacuju kao još jednu teoriju zavere nastalu posle poraza Argentine u finalu.

Ono što jeste poznato jeste da je isticanje zastave "Malvini su Argentina" tokom Mundijala izazvalo polemike i diplomatske reakcije. Međutim, za tvrdnje o međunarodnoj zaveri, pretnjama Mesiju, Skaloniju, Tapiji i reprezentativcima, kao i o namernom primoravanju Argentine da izgubi finale, za sada ne postoje nezavisni dokazi niti potvrde relevantnih međunarodnih medija. Zbog toga ove navode treba posmatrati isključivo kao tvrdnje koje je izneo Andres Dukatenziler, a ne kao potvrđene činjenice.

1/5 Vidi galeriju Fudbaleri Argentine sa spornom zastavom Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia